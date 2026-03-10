Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с «Абзацем» предположил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность снятия ряда административных барьеров и упрощения транспортировки российской нефти на зарубежные рынки.

По словам эксперта, целью администрации Трампа является снижение мировых цен на энергоресурсы. Фролов уточнил, что американцы намерены временно приостановить некоторые ограничительные меры, особенно касающиеся морских перевозок, понимая, что полное соблюдение санкционного режима невыгодно самим потребителям сырья.

Одновременно такое решение позволит Вашингтону сохранить контроль над выполнением санкций и продемонстрировать свою гибкость перед международными партнерами.

Кроме того, облегчение условий торговли даст Москве дополнительный доход благодаря росту цен на нефть и сокращению затрат на доставку продукции зарубежным покупателям, подчеркнул специалист.