Россию сочли главным победителем в конфликте США, Израиля и Ирана

CNBC: Россия выиграет больше всех от конфликта на Ближнем Востоке

Россия может оказаться одним из основных бенефициаров войны между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на мнения опрошенных им экспертов.

По словам западных аналитиков, российская сторона может извлечь выгоду из конфликта на Ближнем Востоке, поскольку рост цен на энергоносители и временное снятие санкций способствуют увеличению стоимости и объемов ее экспорта сырой нефти.

Эксперт Kpler Мую Сюй отметила, что возобновление закупок Индией привело к росту цен на российскую нефть, а также помогло сократить запасы ресурса, скопившегося на танкерах.

Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей, несмотря на ситуацию в мире.