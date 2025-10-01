Небо багровым станет и тень Кремля ляжет на Восток: что предрекал России Серафим Саровский
Молитвенник, аскет и человеколюбец Серафим Саровский оставил после себя совсем небольшое письменное наследие. Совсем недавно настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Ярославле рассказал об обнаружении новых записей старца. И многое в них было о России и ее будущем.
После тьмы наступит свет
«Когда тень от стен Кремля ляжет на восток, а голоса камней заговорят, придет время испытаний. Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падет», — писал Серафим Саровский.
И это, безусловно, позитивное предсказание. Старец записал его после откровения, посетившего его во время молитвенного труда. Он подразумевал не только Кремль как воплощение государственности, но и всю страну в целом. Хотя точных сроков осуществления пророчества святой не указал, он упомянул, что незадолго до этих событий людям явится знамение.
Оставил Серафим Саровский и такие строки: «Небо над Москвой станет багровым, а река потечет не так, как прежде. Это время потребует от всех нас веры и стойкости». По мнению экспертов, это и есть то самое знамение, после которого развернутся события его пророчества.
Однако не следует принимать за него каждое кровавое суперлуние или городскую подсветку: настоящее багровое небо — исключительное явление. Алый цвет небосвода говорит о смещении циклона, несущего ясную погоду, в восточном направлении. Что касается реки, то речь вполне может идти о Москве-реке.
Процесс уже начался
Фраза старца «тень от стен Кремля ляжет на восток» может значить только одно: стратегический разворот России от сотрудничества с западными странами к укреплению связей с восточными государствами, прежде всего Китаем и КНДР.
Этот процесс уже пошел: юань сегодня не уступает по значимости другим валютам, а россияне активно используют китайский автопром и электронику.
Что касается «говорящих камней» — их можно принять за смартфоны. Человеку XVIII–XIX веков такие устройства действительно могли напомнить говорящие камни. Особенно при воспроизведении голосовых сообщений. Послание явилось старцу в виде видения. Возможно, божественная длань действительно перенесла Серафима Саровского в XXI век.
Россияне должны сохранить веру
Старец честно предупредил россиян о грядущих трудностях. Но в его пророчестве был обнадеживающий смысл.
«Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падет», — говорил он.
Это означает, что Россия достойно преодолеет все испытания и сможет сохранить фундаментальные ценности: духовность народа и православное мировоззрение. Именно эти начала позволяют России противостоять вызовам и побеждать. Если россияне сохранят веру, будут жить по заповедям и молиться, то смогут превозмочь любые невзгоды.
Россия под Божьей защитой
Старец оставил совсем немного пророчеств. До недавно найденного предсказания было известно только об одном суровом тексте. Святой говорил о сгущающихся над Россией тучах и грядущей полосе испытаний. Однако государство, несмотря ни на что, сохранится.
«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром», — отмечал старец.
Преподобный Серафим — один из величайших русских святых, его причислили к лику при императоре Николае II в 1903 году.