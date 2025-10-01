Небо багровым станет и тень Кремля ляжет на Восток: что предрекал России Серафим Саровский

Молитвенник, аскет и человеколюбец Серафим Саровский оставил после себя совсем небольшое письменное наследие. Совсем недавно настоятель храма Святого Николая Чудотворца в Ярославле рассказал об обнаружении новых записей старца . И многое в них было о России и ее будущем.

После тьмы наступит свет

«Когда тень от стен Кремля ляжет на восток, а голоса камней заговорят, придет время испытаний. Но за тьмой явится свет, и сердце Руси не падет», — писал Серафим Саровский.

И это, безусловно, позитивное предсказание. Старец записал его после откровения, посетившего его во время молитвенного труда. Он подразумевал не только Кремль как воплощение государственности, но и всю страну в целом. Хотя точных сроков осуществления пророчества святой не указал, он упомянул, что незадолго до этих событий людям явится знамение.

Оставил Серафим Саровский и такие строки: «Небо над Москвой станет багровым, а река потечет не так, как прежде. Это время потребует от всех нас веры и стойкости». По мнению экспертов, это и есть то самое знамение, после которого развернутся события его пророчества.

Однако не следует принимать за него каждое кровавое суперлуние или городскую подсветку: настоящее багровое небо — исключительное явление. Алый цвет небосвода говорит о смещении циклона, несущего ясную погоду, в восточном направлении. Что касается реки, то речь вполне может идти о Москве-реке.