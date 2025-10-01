НАТО стягивает войска, а ЕС строит «стену дронов». К чему готовится Запад и каким будет ответ России?

Швеция и Финляндия создали ударную бригаду в Лапландии у границы с Россией, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует построить в Европе «стену дронов», а глава Пентагона Пит Хегсет призывает американских генералов готовиться к войне. Что это — прелюдия к третьей мировой или очередное копошение в попытках «покорить» Россию?

Войска НАТО у границ России В Лапландии Швеция и Финляндия формируют новую военную бригаду, которая получила название FLF — Forward Land Forces, в переводе «передовые сухопутные силы». Военное формирование под эгидой НАТО призвано укрепить оборону альянса на севере Европы. Предположительно, бригада FLF будет состоять из пяти батальонов, общая численность которых составит около 5000 человек. Новое формирование будет специализироваться на ведении боев в Арктическом климате.

Фото: Alexander Welscher/dpa / www.globallookpress.com

Основу подразделения составит шведская механизированная бригада, специализирующаяся на ведении боевых действий в зимних условиях. Для обеспечения оперативной готовности в регионе дислокации заранее разместили вооружение. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян в беседе с Региной Ореховой на стриме 360.ru отметил, что формирование бригады в Лапландии — это в большей степени показательный элемент. «Это пока что такой элемент степени угрозы, и в то же время сдерживания, что вот они могут в случае активной фазы прямого военного столкновения с Россией действовать в самых разных районах, и в том числе попытаться ударить с севера», — заявил политолог.

Аджамян также высказал предположение, что таким образом НАТО стараются растянуть силы России, оттянуть военных с тех позиций, где они сейчас наиболее актуальны. Эксперт усомнился в боеготовности нового военного формирования в Лапландии. Аджамян отметил, что танки НАТО хоть и ездят по снегу, но не имеют элементарной защиты от дронов, которая является базой в рамках СВО. «Даже вот такой мини-элемент демонстрирует, что вряд ли они сейчас готовы идти в атаку на Санкт-Петербург, к примеру, или вообще в целом на Россию», — подчеркнул политолог. Орехова напомнила, что в Мурманске размещается российский атомный флот, на вооружении которого находятся подводные лодки с баллистическими ракетами. Задействование одной такой субмарины, даже не отходя от причала, сотрет с лица земли половину Европы. Был бы приказ.

Я не сомневаюсь в ядерном щите России. Другое дело, насколько наша страна готова повысить ставки. Норат Аджамян политолог

Политолог подчеркнул, что Россия может дать ассиметричный ответ Западу различными видами вооружений, но пока «подобного не видится». «Наверное, на фоне этого они все наглеют и наглеют, и поэтому сейчас говорят о поставке ракет Tomahawk», — высказался Аджамян.

Фото: РИА «Новости»

С кем готовятся воевать США Глава Пентагона Пит Хегсет собрал на базе морской пехоты в Вирджинии генералов и адмиралов и держал перед ними речь. Министр войны помимо прочего заявил об окончании эпохи политкорректности в армии. «Больше никакого многообразия, инклюзивности и разнообразия. Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы покончили с этой ерундой», — заявил Хегсет.

Фото: Kashif Basharat/Department Of / www.globallookpress.com

По словам шефа Пентагона, американским солдатам придется либо соответствовать стандартам, либо вылететь из армии. Также Хегсет упомянул о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. По его словам, это посылает миру сигнал о силе США. Пацифизм Хегсет назвал опасным и наивным явлением. «С этого момента единственная задача вновь образованного Министерства войны — сражаться, готовиться к войне и готовиться к победе», — подчеркнул Хегсет. По мнению политолога Аджаняна, американцы готовятся к войне с Китаем.

Китай они воспринимают как противника, который им сможет противостоять на серьезном уровне. Аджамян политолог

Эксперт отметил, что Россию США тоже учитывают. Президент США Дональд Трамп, расхваливая американский подводный флот, упомянул, что Россия в части подводного флота на втором месте, а Китай — на третьем. Американский лидер отметил, что «они нас постепенно догоняют».

Фото: US Navy/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

«Стена дронов» Урсулы В это же время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен захотела построить «стену дронов» для защиты от российских беспилотников, которые якобы атакуют Европу. В последнее время Эстония, Дания, Польша и Румыния заявляли о нарушении воздушного пространства, вину за инциденты традиционно возложили на Россию. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил о планах возведения «стены дронов». По его словам, Россия испытывает ЕС и НАТО на прочность, и ответ должен быть незамедлительным и решительным. Как с первым, так и со втором в Европе возникли проблемы.

Фото: РИА «Новости»

Построить «стену дронов» — дело не быстрое. Она должна быть надежной, а главное, не затратной. Для повышения эффективности важно, чтобы затраты на уничтожение целей не превышали стоимость БПЛА. В Швейцарии усомнились в эффективности «стены дронов» против беспилотников, из-за которых недавно пришлось остановить работу ряда европейских аэропортов. Речь идет о небольших БПЛА на дистанционном управлении. Некоторые системы могут обнаружить такие объекты с помощью радаров, датчиков изображения и радиопеленгации. Но перехват БПЛА грозит еще одной проблемой — уничтожение таких целей в густонаселенном районе повлечет опасность для населения и материальный ущерб.

Фото: РИА «Новости»

С решительным ответом тоже незадача. Венгрия отказалась участвовать в проекте «стена дронов». Это значит, что в центре этого амбициозного проекта может образоваться дыра площадью 96 тысяч километров, отметили в британских СМИ. Инициативе напророчили судьбу «линии Мажино» — неэффективного оборонительного сооружения во Франции времен Второй мировой войны. В Кремле напомнили, что создание стен — это всегда плохо, и инициатива Урсулы фон дер Ляйен не является исключением. «Весьма печально, что эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.