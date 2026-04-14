Сегодня 08:56 Один против всей Европы: на кого равнялся Виктор Орбан, почему дружил с Москвой и какие тайны скрывал

Его называли реформатором и главным оппонентом Брюсселя внутри Евросоюза. Виктор Орбан годами выстраивал собственную политическую модель, получая поддержку венгров за стремление сохранить суверенитет страны. Однако в Евросоюзе Орбана пытались лишить голоса восемь раз. Ему косвенно угрожал Зеленский и уже вполне прямо — бывший генерал СБУ. Каким политиком на самом деле был Виктор Орбан и почему все же проиграл на выборах?

Гробы на Площади Героев Политическая биография Виктора Орбана началась 16 июня 1989 года. Будапешт замер в ожидании перезахоронения останков Имре Надя и других участников революции 1956 года. На Площади Героев собралось более 200 000 человек. В центре внимания — пять гробов с останками погибших и еще один, пустой. В память о всех неизвестных жертвах. К микрофону вышел 26-летний Орбан. За следующие семь минут он сумел превратиться из никому не известного политика в надежду нации. «По сей день 1956 год был последним шансом для нашей нации встать на путь западного развития и создать экономическое процветание. В 1956 году Венгерская социалистическая рабочая партия отняла у нас — у сегодняшней молодежи — наше будущее», — заявил он.

Как Виктор Орбан полюбил либералов, но разочаровался «Фидес» вырос из движения студентов и молодых интеллектуалов. Орбан был одним из основателей и быстро стал непререкаемым лидером. К 1993 году он официально занял пост президента партии и начал процесс ее жесткой централизации. Под руководством Виктора Орбана «Фидес» прошла путь от молодежного клуба до мощной структуры. Орбан выстроил систему, в которой личная преданность и идеологическая дисциплина стали залогом политического успеха, что позволило партии пережить годы в оппозиции и вернуться к власти с невиданным ранее могуществом. В начале 1990-х Виктор Орбан был чуть ли не лицом радикального либерализма, антиклерикализма и западничества. Он получил стипендию фонда Сороса* для изучения истории гражданского общества в Оксфорде. В такой позиции политик быстро разочаровался. Уже в середине 90-х Орбан из бунтаря в джинсах превратился в государственника в строгом костюме. Поворот вправо позволил ему консолидировать разрозненные консервативные группы и предложить обществу альтернативу либеральному хаосу переходного периода, создав основу для будущего «венгерского гражданского союза».

Кто привел Венгрию в НАТО В 1998 году Виктор Орбан впервые стал премьер-министром, возглавив коалиционное правительство. Ему было всего 35 лет. Первый срок Орбана стал периодом активного государственного строительства и попыткой реализовать «венгерскую модель» развития. Основной упор сделали на экономический прагматизм: правительство снизило налоги, сократило инфляцию с двузначных показателей до 7,8% и уменьшило бюджетный дефицит. Орбан стремился создать сильный средний класс, который стал бы опорой его политического курса. Во внешней политике этот период ознаменовался решительным движением на Запад. При первом правительстве Орбана в 1999 году Венгрия стала членом НАТО. Параллельно шли интенсивные переговоры о вступлении в Европейский союз. Орбана считали прозападным лидером, чьи национальные интересы гармонично вписываются в общеевропейскую архитектуру. Несмотря на экономические успехи, выборы 2002 года стали для Орбана катастрофой. Он проиграл социалистам с минимальным отрывом. «Урок, который мы извлекли, заключается в том, что Венгрия не будет суверенной, пока либеральная гегемония доминирует в общественном мышлении. <…> Чтобы Венгрия оставалась суверенной страной, необходимо, чтобы в нашей стране не было либеральной гегемонии», — скажет Орбан намного позже.

Восемь лет в оппозиции стали для Орбана временем «работы в поле». Он инициировал создание сети «гражданских кругов» по всей стране, фактически создав параллельное общество сторонников, не зависящее от государственных институтов. Второй срок социалисты провалили со скандалом. Экономический кризис позволил Орбану выйти в фавориты предвыборной гонки, и в 2010 году он вновь пришел к власти. Победитель получает все «Фидес» получила две трети мест в парламенте. Орбан немедленно перстроил государственную систему Венгрии под себя. В 2011 году приняли новую конституцию. Оппозиция оставалась слабой и разделенной, «Фидес» цикл за циклом находил поддержку населения. Орбан считал, что создал эффективный механизм управления, способный защитить страну от внешнего давления и внутренних кризисов. Оппозиции оставалось бороться за крошки на столе, в то время как «Фидес» получила весь пирог. Его внешняя политика стала воплощением прагматизма. Премьер объявил о политике «открытия Востока»: указал на то, что Запад и либеральная демократия находятся в упадке. В контексте новой стратегии Орбан выстроил тесные отношения с лидерами ряда стран.

С президентом России Владимиром Путиным Орбана связывает многолетнее сотрудничество в энергетике: Венгрия остается ключевым потребителем российского газа и реализует проект АЭС «Пакш-2». Орбан открыто признавал, что без энергии из России венгерская промышленность будет неконкурентоспособна. Чем Орбан разозлил Евросоюз В 2015 году Виктор Орбан стал первым лидером страны Евросоюза, который решился на радикальные меры по пресечению нелегальной миграции. В разгар кризиса он приказал построить забор с колючей проволокой на границе с Сербией и Хорватией, заявив, что не позволит превратить Венгрию в «миграционный отстойник». Его риторика о защите Европы и отказе от мультикультурализма вызвала шок в Брюсселе, но нашла живой отклик у консервативных избирателей по всему континенту. Поддержали Орбана и сами венгры. Позднее он последовательно блокировал все попытки Еврокомиссии навязать обязательные квоты по распределению беженцев, называя это «планом Сороса*» по замещению населения Европы.

Восемь попыток: как Брюссель пытался раздавить Будапешт Конфликт между Будапештом и институтами Евросоюза резко обострился в 2018 году, когда Европейский парламент запустил процедуру по статье 7 договора ЕС — так называемую «ядерную опцию», которая может лишить страну права голоса. Поводом стали обвинения в систематическом нарушении верховенства права. Будапешт называл действия ЕС «местью промигрантских сил». Брюссель заморозил выделение Венгрии более 20 миллиардов евро из фондов развития, поставив условием их получения проведение глубоких либеральных реформ. Орбан воспринял это как политический шантаж и попытку свержения законного правительства через финансовое удушение. С того момента Брюссель еще семь раз хотел задействовать все ту же статью. Все эти попытки провалились. Год спустя Орбан уже обрушился с критикой на «Соединенные Штаты Европы», обвинив Еврокомиссию в посягательстве на суверенитет Венгрии. К 2024 году дискуссия достигла точки кипения: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал Евросоюз фабрикой лжи, Виктор Орбан добавил, что «не поддастся давлению со стороны Брюсселя».

Орбана пытались убить? Осенью 2024 года зампред правительства Сербии заявил, что Белград получил информацию: на Виктора Орбана готовилось покушение из-за Украины. Министр Сийярто отметил в прессе, что ему ничего не известно о такой попытке. Однако уже в августе 2025-го полиция задержала мужчину, которого заподозрили в подготовке убийства Орбана. Всего за два месяца до этого другой венгр пригрозил отрубить премьер-министру голову. В апреле 2026 года возникла и еще одна угроза. На территории Сербии, всего в нескольких сотнях метров от участка газопровода «Турецкий поток», по которому Венгрия получает серьезный объем газа, сербские силовики обнаружили два рюкзака с мощной взрывчаткой и детонаторами. Орбан немедленно созвал экстренное совещание Совета обороны, заявив о готовящемся акте саботажа против критической инфраструктуры Венгрии.

Как Украина перешла черту В марте 2026 года Виктор Орбан объявил, что «украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам». Он опубликовал видео о том, как звонит по телефону членам семьи. «Дорогая Флора, это твой отец, ты наверняка увидишь в новостях, что украинцы тебе угрожали», — сказал на записи Орбан. Премьер Венгрии сообщил об угрозах на фоне того, что в венгерских СМИ 11 марта широко разошлось заявление бывшего генерала СБУ Григория Омельченко. Тот в беседе с прессой сказал, что украинцы знают, где живет Орбан, «где ночует, пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, с кем встречается». «И пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках», — добавил Омельченко. Более того, 5 марта 2026 года Зеленский заявил, что помощь Киеву блокирует «один человек в Евросоюзе», и он готов дать адрес этого человека украинским военным. «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — пригрозил украинский лидер.

Деньги украинской военной мафии С самого начала украинского конфликта Орбан последовательно указывал на рациональность позиции президента России Владимира Путина. В июле 2022 года венгерский премьер заявил о «провале антироссийской стратегии Запада» и призвал к переговорам между США и Россией для прекращения кризиса. В сентябре того же года Орбан призывал снять с России санкции. В 2023 году в интервью он отмечал, что кризис на Украине могут остановить страны Запада — им просто достаточно перестать отправлять Киеву оружие. В той же беседе политик предположил, что Украина «перестала быть суверенной страной». Киев при этом долгое время опасался напрямую критиковать позицию Орбана, лидера европейской страны — члена НАТО. Еще серьезнее отношения Будапешта и Киева обострились из-за того, что с 27 января в Венгрию не поступала нефть по трубопроводу «Дружба». На этом фоне правительство Орбана заблокировало два решения Евросоюза, связанных с Украиной: кредит в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций в отношении России. В начале марта в Будапеште поймали сотрудников украинского госбанка. Они перевозили десятки миллионов долларов и золото. Власти Венгрии потребовали от Украины объяснений и допустили, что речь может идти о «деньгах украинской военной мафии».

При чем здесь Сорос* В 2017 году Орбан прямо обвинил структуры Джорджа Сороса* в попытке «купить венгерские выборы». В 2024 году расследование продолжилось, а премьер заявил, что что штраф на Венгрию за неисполнение правил по приему мигрантов наложил «суд Джорджа Сороса*». Уже после выборов в Венгрии в апреле 2026 года эту версию неожиданно поддержал Илон Маск. Предприниматель заявил, что «Организация Сороса* взяла власть в Венгрии». *Фонд «Открытое общество», Open Society Foundations, структуры Джорджа Сороса, признаны в России нежелательной организацией.