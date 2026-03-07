Щелчок Зеленскому по носу. Венгрия раскрыла, что сделает с конфискованными у Украины деньгами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна пока не будет возвращать Киеву крупную сумму денег и золото, изъятые у сотрудников украинского «Ощадбанка». Свою позицию политик объяснил на предвыборном митинге в Дебрецене.

«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое <…> пока деньги спокойно полежат здесь», — сообщил о планах Будапешта Виктор Орбан.

Украина пока не комментировала высказывание венгерского премьера. Автомобили инкассаторов «Ощадбанка», государственного банка Украины, в Будапеште задержали 5 марта.

Они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил венгерские власти в том, что они взяли украинских граждан в «заложники», а деньги — похитили.

Его венгерский коллега Петер Сийярто рассказал, что украинцев задержали по делу об «отмывании денег». Венгрия заподозрила, что речь идет о средствах «военной мафии» Украины.

При этом 6 марта Виктор Орбан в эфире Kossuth пригрозил прекратить «транзит важных грузов» через Венгрию на Украину — пока Киев не восстановит поставки российской нефти по «Дружбе». О транзите чего идет речь, премьер Венгрии не уточнял.