Зеленский отказался признавать, что перешел черту в словах об Орбане

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не признал, что в своих угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану зашел слишком далеко. Об этом сообщило издание Politico.

Ранее Зеленский пригрозил Орбану встречей с бойцами ВСУ после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит Евросоюза для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после этого выразил мнение, что Зеленский такими словами перешел красные линии.

«Зеленский заявил, что он не верит, что „дипломатическое молчание“ было бы „очень полезно“, когда речь идет о ведении дел с венгерским премьер-министром», — написало Politico.

Украинский лидер не раз допускал резкие выпады в адрес премьер-министра Виктора Орбана. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности он позволил себе колкое замечание о венгерском лидере, заявив, что того больше заботил рост собственного живота, чем армии.

