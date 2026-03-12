Зеленский отказался признавать, что перешел черту в словах об Орбане

Президент Украины Владимир Зеленский не признал, что в своих угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану зашел слишком далеко. Об этом сообщило издание Politico .

Ранее Зеленский пригрозил Орбану встречей с бойцами ВСУ после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит Евросоюза для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после этого выразил мнение, что Зеленский такими словами перешел красные линии.

«Зеленский заявил, что он не верит, что „дипломатическое молчание“ было бы „очень полезно“, когда речь идет о ведении дел с венгерским премьер-министром», — написало Politico.

Украинский лидер не раз допускал резкие выпады в адрес премьер-министра Виктора Орбана. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности он позволил себе колкое замечание о венгерском лидере, заявив, что того больше заботил рост собственного живота, чем армии.