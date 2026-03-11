Орбан обратился к дочерям после угроз экс-генерала СБУ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на публичные угрозы со стороны бывшего генерала СБУ Григория Омельченко в адрес его семьи, призвав своих близких отнестись к ним серьезно, но не бояться. На видеозаписи, опубликованной в соцсети Facebook*, он позвонил дочерям.

Премьер отметил, что в такие моменты семья сплачивается. Он попросил дочерей, чтобы они не поддавались страху.

«Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль», — сказал Орбан.

При этом премьер уточнил, что его беспокоит реакция старших внуков, которые следят за новостями в соцсетях и медиа. Он попросил дочерей, чтобы они им объяснили, что все происходящее связано с позицией Венгрии и его политической деятельностью.

У венгерского премьера четыре дочери, сын, три внучки и три внука. Если понадобится, он готов усилить меры безопасности.

Ранее Омельченко заявил, что СБУ известно, где живет Орбан, его маршруты передвижения и любимые места, поэтому он якобы не сможет уйти от кармы.

