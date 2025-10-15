«Морковка» для Батьки: США пообещали Белоруссии «большую сделку». Чем это грозит России?

В Минске заговорили о заключении «большой сделки» с США. Что это — первый шаг Лукашенко в сторону от Москвы или стремление защитить интересы Белоруссии? Как отразится улучшение американо-белорусских отношений на России, и есть ли риск, что Белоруссия повторит судьбу Украины — разбирались с экспертами в материале 360.ru.

«Большая сделка» Белоруссии и США Во вторник на совещании с правительством президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что готов заключить с Соединенными Штатами сделку, если будут соблюдены интересы Минска. «Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования», — заявил белорусский лидер. Лукашенко напомнил, что США при заключении сделок руководствуются прагматичными мотивами, и Белоруссия будет следовать тому же принципу. Возобновление отношений возможно исключительно в интересах белорусского народа. Однако подробности «большой сделки» Лукашенко не озвучил. Пообещал рассказать, «когда придет время». Лукашенко выразил готовность к компромиссам и заявил, что Белоруссия сделает шаги навстречу, только если американцы будут выполнять свои обещания.

Фото: Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителем президента США Джоном Коулом в Минске в сентябре 2025 года / РИА «Новости»

«Морковка» для Лукашенко? Директор центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с 360.ru заявил, что «большая сделка» — это слишком громко сказано. Между Белоруссией и США нет ни товарооборота соответствующего объема, ни иных пересекающихся интересов, размер которых позволил бы говорить о «большой сделке». «Здесь очень четко просматривается попытка США „показать морковку“ белорусскому президенту и за счет этого добиться, чтобы он проводил более „сдержанную“ политику в отношении Москвы. И это главное, что Соединенные Штаты собираются сделать согласно своей внешнеполитической концепции. Эта концепция — максимальная политико-дипломатическая изоляция Москвы, ее очернение перед мировым сообществом, демонизация, для того, чтобы значительно осложнить нам ведение СВО. То есть это элемент гибридной войны», — высказал мнение политолог. По словам Подлесного, американцы поняли, что Лукашенко пытается усидеть на двух стульях, и решили использовать это в своих целях. Однако, по мнению эксперта, Белоруссии не светит никакой «большой сделки», выгодной для республики.

Когда одно государство пытается обмануть другое государство, и заставить его действовать в своих интересах, то о какой-то равноправной «большой сделке» речи идти не может. Геннадий Подлесный политолог

Белоруссия готова отказаться от дружбы с Россией? Интересы Белоруссии и конфликт на Украине Лукашенко призвал остановить военные действия, чтобы сохранить существование Украины. Он предложил посреднические услуги и участие Белоруссии в инициативах президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, для этого «есть конкретные возможности и потенциал». «Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое, суверенное государство. Тем более что некоторые, знаете кто, уже посматривают на западные области Украины», — заявил Лукашенко на совещании в Минске. Ранее в беседе с ВГТРК белорусский президент указал на «одуревших соседей» Украины с Запада, готовых «оттяпать» часть страны.

Фото: РИА «Новости»

Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с 360.ru отметил, что Лукашенко, прежде всего президент Белоруссии и в первую очередь будет думать об интересах своей страны. По его словам, конфликт затронул и Белоруссию, поэтому ее лидер призывает остановить уничтожение славянских народов, пока не поздно. «Если так дальше пойдет и появятся Tomahawk, тогда уровень эскалации будет поднят. А отыгрывать уже будет сложнее. Есть какая-то линия, черта, за которой уже назад возврат — ну никак. Вот мне кажется, мы где-то здесь находимся. В пределах этой черты», — пояснил свою позицию Олейник.

Есть ли риск, что Белоруссия повторит судьбу Украины? Перестанет ли Белоруссия быть верным другом России? Геннадий Подлесный ответил известным выражением: «Никогда не говори никогда». «Все может быть, политики смертны. И идеи политические тоже претерпевают изменения. И однозначно говорить о том, что мы навсегда вместе, я думаю, это слишком большое преувеличение», — подчеркнул политолог.

Фото: Граница Белоруссии и Украины возле пункта пропуска Новая Гута Гомельской области / РИА «Новости»

Это ярко показывает пример Украины. Россия длительное время считала Украину близким, братским народом, настолько интегрированным в российскую действительность, что просмотрела тот момент, когда Украина поддалась иллюзии стать неким третьим игроком между Западом и Россией, и за счет этого стабилизировать свою государственность. «Но оказалось, что Украина не в той „весовой категории“, чтобы играть в такие большие политические игры, в такие большие геостратегические игры. И ее просто разменяли, сделав из игрока „среднего политического поля“ в площадку для нападения на Россию различными способами и методами», — заявил Подлесный. И отмена всего советского и русского — это один из элементов той стратегии, которую Запад использует, чтобы показать Украине ее место и отведенную роль в борьбе против России, подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Мирный договор или капитуляция? Что выберет Украина Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Кремле 26 сентября. В беседе, которая длилась более пяти часов, главы государств обсудили ситуацию на Украине и способы ее урегулирования. Владимир Олейник отметил, что белорусский лидер говорил о том, что и Трамп, и Европа хотят мира, продолжения войны хочет лишь глава киевского режима Владимир Зеленский. «Мне кажется, что это не совсем так, потому что точно позиция Трампа одна — он за скорейший даже не мир, а перемирие. Потому что-то, что сейчас он устанавливает, — это не мир. Там не устраняются первопричины конфликта <…>. А вот перемирие — да. А потом будете опять воевать, но это уже другая история», — высказал мнение украинский политик.

Фото: РИА «Новости»

Европейские власти на стороне Зеленского, а Зеленский на стороне европейцев, и они хотят продолжения конфликта, добавил собеседник 360.ru. Европа ставит экономику на военные рельсы. В отношении Трампа Олейник отметил, что его нужно «дополнительно изучать», чтобы понять смысл его сделок.

Утром Трамп один, в обед другой, а вечером третий. Владимир Олейник украинский политик

Несмотря на то, что Россия выражает готовность к мирному урегулированию конфликта, это не снимает с повестки те цели и задачи, которые стоят перед спецоперацией и сформированы в меморандуме, переданном Украине. Эксперт отметил, что не видит стремления Украины к мирному урегулированию.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Когда есть вопрос мирного регулирования в форме договоренности — это одно. А когда появляется уже в форме капитуляции — это другое. Это не договор, это капитуляция. Когда одна сторона навязывает свои условия другой и та принимает. А договор — это попытка найти взаимные интересы, например, по разоружению. Владимир Олейник

По мнению политика, Трамп не понимает серьезности ситуации, не понимает «русской души». Он не понимает, что запугивание не возымеет на русских никакого действия. Олейник отметил, что позиция Трампа лучше понятна, когда он говорит не по написанному тексту. «Он сказал: „Я слабых не люблю, я люблю, уважаю сильных“. Правильно! А что со слабыми разговаривать?» — добавил политик. К слабым Трамп относит, по мнению политика, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьера Великобритании Кира Стармера. А вот с Россией и Китаем все иначе, подчеркнул Олейник.