Лукашенко заявил о последнем шансе Зеленского сохранить Украину

Задействованные в зоне СВО российские войска заняли все крупные населенные пункты на большей части участков фронта. При продолжении таких действий их продвижение уже не остановить. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он пояснил, что в ходе общения с российским лидером прослушал по селекторной связи доклад Генерального Штаба Вооруженных сил России.

«На всех фронтах, особенно на некоторых участках, за которыми я лично наблюдаю, россияне захватили крупные населенные пункты. Я смотрю на это географически: а что дальше? А дальше российскую армию уже трудно будет остановить», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский из-за упрямства может потерять всю страну. По мнению Лукашенко, ему нужно срочно соглашаться на все условия России, которые утроили американцев.

Белорусский лидер также посоветовал Зеленскому не бросаться угрозами в адрес Кремля, а взять себя в руки. Он пояснил, что в ответ может прилететь по Банковой улице Киева, от которой ничего не останется.