Лукашенко заговорил о выживании Белоруссии в меняющемся мире

Лукашенко обратил внимание на необходимость выжить в условиях передела мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости выстоять в условиях глобальных перемен и передела мира. Об этом сообщило агентство «БелТА» .

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить» — сказал он.

Во время рабочей поездки в Петриковский район Гомельской области белорусский лидер отметил, что происходящие в мире процессы требуют максимальной собранности. Лукашенко подчеркнул, что стране необходимо выжить и не возвращаться «в лапти, как когда-то», а «приводить Полесье в чувство».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что современный мир представляет собой чрезвычайно сложную и многоаспектную систему.