Лукашенко улетел в Россию на два дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 25 сентября направился с рабочим визитом в Москву. О вылете политика в российскую столицу сообщило БелТА .

Во второй половине дня Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме.

Это центральное событие «Мировой атомной недели», которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России, напомнили журналисты.

В общей сложности визит лидера Белоруссии в РФ продлится два дня. В рабочем графике политика, помимо посещения форума, запланированы двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Планируется, что стороны обсудят наиболее актуальные вопросы развития отношений двух стран, обстановку в регионе и международные темы.