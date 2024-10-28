Молдавия, Грузия… Белорусы на очереди?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан не признавать итоги проигранных ее партией выборов, а посаженный Саакашвили прямо из-за решетки зовет грузин на баррикады. Несколькими днями ранее глава Молдавии Майя Санду обвинила некие пророссийские силы в подкупе выборов, на которых она все равно стала первой. Впереди нас ждет самое интересное — выборы в Белоруссии, чей геополитический вес резко вырос. События в Грузии и Молдавии дают основания считать, что в январе Запад попробует ради смещения Лукашенко пустить белорусов в расход.

Никак не отстанут Бедные грузины. Вот уж точно народ, которому не повезло: вцепились в него как клещи. Мертвая хватка, которой тащат несчастных горцев в западный рай уже почти 20 лет. Революции, Саакашвили, залитая деньгами пропаганда, война 2008 года, Зурабишвили — сколько всего выпало на их горячие головы. Очень хочется, чтобы на сей раз грузины одумались и не побежали шуметь по площадям по призыву бывшей (утверждается, что накануне участия в президентских выборах Саломе Зурабишвили отказалась от французского паспорта) гражданки Франции, а наконец остались дома. Тем более что множество наблюдателей с Запада объявили, что выборы были честными и конкурентными, победила в них действующая партия тоже честно. Вот уж где уместно послушать совета и сидеть дома. Не нагулялись еще по площадям? В данной ситуации я вижу больше поводов выходить на улицы сторонникам «Грузинской мечты». Просто для выражения недовольства очередным плевком в свой адрес со стороны этого самого Запада. Посудите сами: «Грузинская мечта» действительно имеет народную поддержку. Никакую пророссийскую политику она не ведет, более того, власти Грузии уже после выборов соообщили, что не собираются вслед за переизбранием устанавливать с Москвой дипломатические отношения. Кто-нибудь может сказать, что в последние годы Грузия вела пророссийскую политику?

Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили голосует на выборах. Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency / Global Look Press

Это прогрузинская партия. Она даже объявила, что пока не отказывается от евроинтеграции — просто не торопится. Только тем и виновата перед Западом, что трезво оценивает перспективы своей страны и собирается строить будущее, опираясь на реалистичные прогнозы и национальное достоинство грузин. Ползать, извините, перед Западом на брюхе и вопреки желанию населения проситься в Евросоюз эта партия не хочет. Причем неважно, по каким соображениям. Может, после кадров отхода американцев из Афганистана поубавилось у грузин веры в Запад. А может, красочный пример Украины отрезвил. Или пример Турции, которую несколько десятков лет маринуют в предбаннике ЕС. Или же членство в этом союзе, где жители экономят на отоплении, перестало быть привлекательной мечтой.

Фото: Aleksey Belkin/news.ru / Global Look Press

Что есть «Грузинская мечта»? Сдается мне, что после череды потрясений, революций, реформ, после ареста Саакашвили грузинам просто хочется спокойной жизни. А их главная мечта — чтобы все отстали. И тут снова: президент призывает выходить на улицы и сидеть в палатках. Саакашвили требует идти на баррикады. Между прочим, человек с 2021 года задержан, но провел в тюрьме от силы полгода — третий год лежит в частной клинике и никак не умрет, хотя кричали, что умирает. «Привезли его домой — оказался он живой». И не умер, и даже выходит в соцсети с призывом протестовать, потому что его партия не победила на выборах.

Фото: Михаил Саакашвили в 2019 году. Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но представим на минуту, что выборы в Грузии прошли честно. Грузины приняли решение, им Саакашвили не нужен, они его не хотят. В Евросоюз не хотят, базы НАТО у себя не хотят. Они определились, проголосовали, приготовились жить дальше, тут их начали подстрекать все бросить и выходить на площади. Они уже этого Саакашвили сняли, посадили, а он вновь в эфире и твердит, что грузинам нужна другая мечта.

Я бы взбесилась. Надеюсь, грузины на этот раз сориентируются.

Шуметь на всякий случай Вообще, мы вступили в интересную пору. Кажется, по периметру России начался новый забег. До Грузии выборы прошли в Молдавии. Там только что обухом по головам молдаванам не давали, чтобы они не смели выбрать антизападный курс. Молдаванам, которые живут в России в численности до 500 тысяч человек, фактически не позволили проголосовать. А живущим в Европе молдавским гастарбайтерам и давно получившим румынское гражданство молдаванам бюллетени привезли и участки для них открыли. Итог — все равно легкий, доля процента — перевес сторонников евроинтеграции и второй президентский тур: президент страны и, как утверждается, гражданка Румынии Майя Санду не смогла победить в первом туре.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

Перевес проевропейских сил и выход Санду во второй тур при этом стали возможны благодаря каким-то уж совсем бесчестным уловкам. Так, в России на полумиллиона молдаван открыли всего два избирательных участка в Москве и, по заверению нашего МИД, прислали лишь 10 тысяч бюллетеней. Притом что в самой Молдавии живет чуть больше 2,5 миллиона человек, а всего молдаван в мире 3,5 миллиона. Явка на этих президентских выборах составила 50% с долями, на референдуме — чуть больше 40%. Избирателей в Молдавии 3,3 миллиона человек вместе с эмигрантами. Приняли участие в президентских выборах, стало быть, 1,65 миллиона, в референдуме по вступлению в Евросоюз — почти 1,5 миллиона. Еще примерно 420 тысяч совершеннолетних молдаван, проживающих в России, не приняли. Если бы явка среди них тоже составила 45-50%, то до 210 тысяч человек проголосовали бы преимущественно против европейского курса. И, скорее всего, Молдавия не отправилась бы в Евросоюз, а Майя Санду не прошла бы даже во второй тур. Такая арифметика.

Причем удивительно: вроде со скрипом пролезли молдаванские прозападники и в парламент, и во второй тур президентских выборов. Но все равно твердят о нарушениях. Что их обидели и им недодали. Санду даже объявила, будто 300 тысяч избирателей подкупили. И призвала возмущаться! Уже готовится почва для протестов. Видимо, на всякий случай.

На очереди белорусы? Но ситуации в Грузии и Молдавии, думаю, покажутся легкой разминкой перед тем, что грядет в январе. Вы слышали, что белорусские выборы переносят на 26 января? Изначально они должны были состояться летом. Мне, честно говоря, не очень нравится такая вольность, причину спешки не понимаю. И странно как-то: выдвижение кандидатов начнется в ноябре, а выборы уже в январе. Но так как я сторонник уважения суверенитета других стран, то пусть это волнует белорусов. Меня в контексте событий в Молдавии и Грузии волнует другое: что будет там после выборов? Мы видели уже попытку не признать выборы в Белоруссии в 2020 году. Дело в том, что мне лично, как журналисту, было интересно самой понять, что же произошло в Белоруссии. Два года назад я туда поехала, потому что хотела своими глазами увидеть, своими ушами услышать, насколько на самом деле большая была поддержка у Светланы Тихановской и насколько сильное в стране неприятие Александра Лукашенко. Увиденное меня озадачило.

Фото: Светлана Тихановская. IMAGO/M. Popow / Global Look Press

Начнем с того, что тот самый дворец, куда Лукашенко и его сын прилетали с автоматом, не резиденция в поле за тремя рвами, а здание прямо в городе, вдоль ограды которого проложены оживленные тротуары, прокопаны пешеходные подземные переходы, напротив — огромный ТЦ. Люди ходят там днем и ночью. Это стало для меня первым сигналом. Извините, но Лукашенко не жил изолированно: он ходил там мимо белорусов на расстоянии даже не выстрела, а брошенного камня — это невозможно, если вся страна считает тебя тираном. Другое важное открытие: среди белорусов я увидела крайне негативное восприятие «тихановской» оппозиции в части навязывания ею мовы и попыток переписывать историю Белоруссии — оппозиция шла с лозунгами о переходе на белорусский и прочее и прочее. При этом я лично не слышала более чем за неделю, чтобы в Белоруссии вообще говорили на белорусском. Даже не встречала, чтобы в живой речи белорусы говорили «Беларусь», а не «Белоруссия». Страну свою называют или «Белоруссия», или «наша республика».

Тут много вопросов к самому Лукашенко: на белорусском люди не общаются, но все официальные надписи и объявления, в том числе в транспорте, только на нем, без русского. И если на этот раз против Лукашенко выдвинется оппозиция, которая выскажется за отказ от насильственной белорусизации и объявит курс на построение государственности на русском языке, боюсь, Александру Лукашенко добавится проблем.

Соблазнительно пустить в расход Но знаете, что я главное заметила в Белоруссии? Тогда, уже осенью 2022 года, было разлито в воздухе чувство удовлетворенности людей тем, что у них, в отличие от Украины, тепло, мирно, есть еда, живут без долгов, на свои, ни перед кем не лебезят! Белорусы сами себя кормят, сами обшивают. Да, может, не самое модное шьют, зато свое. Обувь в основном простоватая, но сами сшили. Дороговато все, конечно — цены как у нас и выше, а доходы ниже. Деревни, где нет показательных производств, в разрухе, цифровизация, качество стройматериалов, интерьеры отстают от России, но в целом нормально там жизнь выглядит.

Фото: На одном из рынков в Минске, 2024 год. Henadz Zhinkov/XinHua / Global Look Press

Ну да, Лукашенко засиделся у власти. Однако я почти уверена, что большинство жителей искренне боятся, что без него станет хуже. И разве нет у них права делать выбор, исходя из имеющихся обстоятельств? Может, это отсутствие политической культуры и прочего, но у них тоже есть право голоса, переступить через них можно только путем переворота или захвата власти. Никакой всенародной поддержки у Тихановской и оппозиции в 2020 году точно не было, это отчетливо в Белоруссии видно. А сейчас, думаю, в связи с тем, что геополитическое значение Белоруссии возросло, люди там еще больше боятся украинского или хотя бы грузинского сценария.

Люди сыты, в тепле, с работой, у них есть жилье, они сохраняют национальное достоинство, не пресмыкаясь за гранты, не предоставляя свою страну в аренду под военные базы НАТО.

Не увидела я в Белоруссии, чтобы кто-то хотел стать законной военной целью России, да еще был бы готов ради этого месяцами мерзнуть по площадям, требуя присоединиться к западному миру и пустить свою республику в угоду его интересам. После поездки в Белоруссию я лично пришла к выводу, что оппозиция могла бы получить там власть только силовым путем, а удержаться — через репрессии. Не было всенародной поддержки не только у оппозиции, но и у идеи сменить Лукашенко. Такое бывает. Народы могут выбрать стабильность и предсказуемость.

Фото: Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

В этом контексте, конечно, за январь будущего года тревожно. Грузины вон как далеко от Украины, Россию они и так не поддерживают, а в них вцепились бульдожьим захватом. Боюсь, белорусов в 2025-м ждут испытания посерьезнее грузинских: уж больно близко они к нашему с Украиной и ее союзниками фронту — не пришло бы Западу в голову пустить белорусов в расход, чтобы в столь критический момент подобраться к нам поближе.