Сегодня 14:14 «Не шмогла!» Формальная победа глобалистов в Молдавии обернулась оглушительным провалом Публицист Белов: формальная победа глобалистов в Молдавии — провал 0 0 0 Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press Эксклюзив

Мир

Молдавия

Европа

Евросоюз

Референдум

Майя Санду

Выборы президента Молдавии

В Молдавии состоялся референдум о присоединении к ЕС, а также выборы (только первый их тур) президента страны. В обоих случаях итоговый результат оказался в пользу глобалистов, пытающихся застолбить за собой территорию республики как часть колониальной западной системы.

Откуда в Европе столь нервная реакция на объявленные ЦИК Молдавии итоги? Как сообщили западные СМИ, Еврокомиссия обвинила Россию в «беспрецедентном вмешательстве» в состоявшиеся в Молдавии президентские выборы и референдум о европейской интеграции. Об этом на специально собранном брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Все дело в том, что число тех, кто предпочитает европейский, точнее, евроатлантический путь развития для Молдавии, составило, по официальным данным, всего лишь 50,46%. Против проголосовали 49,54%. Разница меньше 1%. Даже статистическая погрешность бывает на уровне 3-4%, а тут всего один. Кошмар!

Фото: IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press

И я даже не о том, каким образом евроатлантистам накрутили победу, — давайте сделаем вид, что все было честно (спойлер: это не так ). Проблема в том, что референдумы, подобные этому, — в первую очередь пропагандистское мероприятие, когда ответ должен быть однозначен, а не болтаться на грани. Как ни крути, а половина граждан республики ни в какую Европу идти не хотят. И называть подобные результаты победой может только очень оптимистичный человек, вероятно, даже со слегка подкрученной с помощью лекарственных препаратов оптимистичностью.

Фото: IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press

Как говорят, они вчера очень пригодились Майе Санду, прежде чем она заявила о том, что большинство молдаван «поддержали европейский путь» и «спасли путь к прогрессу», а также сообщила, что соответствующие изменения незамедлительно внесут в Конституцию. «Референдум состоялся. Большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдавии, за то, чтобы наша страна влилась в мирную семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение о европейской интеграции. Международное сообщество уважает волеизъявление народа», — выдала молдавский президент.

То, что Санду откровенно было не по себе, вполне объяснимо. Несмотря на беспрецедентные меры административного и политического давления — с закрытием оппозиционных ТВ- и ТГ-каналов, запретом проводить экзитполы, отправкой в молдавские посольства на Западе более 800 тысяч бюллетеней (в то время как на всю Россию их было выдано чуть больше 10 тысяч) и тому подобного, — она, по сути, провалила плебисцит. Ну, «не шмогла»!

Того самого искомого триумфального голосования «за Европу» не вышло. И теперь никому не удастся сделать вид, что прозападный вектор развития Молдавии поддерживает подавляющее число молдаван.

Ни в какой Евросоюз Молдавию, конечно, не возьмут — было понятно изначально. И референдум нужен был не для этого. Но творить откровенный произвол и под лозунгом евроинтеграции просто внаглую сдавать молдавский суверенитет в пользу Румынии кишиневским властям теперь будет куда сложнее. Точнее, практически невозможно.