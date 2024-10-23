В преддверии парламентских выборов в Грузии, которые состоятся в эти выходные, правящей в республике партии «Грузинская мечта» было как никогда просто проводить агитацию. По сути, никакой полномасштабной избирательной кампании и не проходило. Достаточно было просто указать на бывших коллег по СССР, в частности на Украину, и спросить у своего избирателя: вы хотите, чтобы в Грузии было так же?

Разумеется, никто из грузин в здравом уме не пожелает себе украинской судьбы. Но, пожалуй, главным аргументом против старательно навязываемого Грузии евроатлантического выбора стало понимание того, что жестокая украинская реальность станет неизбежным следствием разворота на Запад для любого постсоветского государства. Сам смысл запудривания ушлыми западными политтехнологами мозгов украинцев, молдаван и грузин заключается именно в том, чтобы сделать из них пушечное мясо, буквально готовое умирать за интересы США и их европейских союзников. Как рассказал основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, в свое время бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поведал ему о своем разговоре с одним высокопоставленным западным чиновником, убеждавшим в необходимости руками грузин начать против России маленькую и заведомо проигрышную войну.

Фото: Ираклий Гарибашвили и канцлер ФРГ Олаф Шольц, 2023 год. IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

В итоге между ними состоялся такой диалог: — Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся? — Три-четыре дня. — И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете? — Так вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем, и будете воевать оттуда.

Фото: Defence Forces of Georgia / Global Look Press

Самое жуткое во всем этом вовсе не факт западного милитаризма и желание непременно развязать войну против России. Это мы и так хорошо знаем, причем довольно давно. Шокирует цинизм, с которым «белые господа» объявляют «туземцам» их участь. «Всех ведь не перебьют, чего вы переживаете?» Похоже, с тех времен, когда жители других стран были для европейских колонизаторов простым товаром, «черным деревом», так ничего и не изменилось.

Потому, делая выбор в пользу евроатлантической интеграции, любой неевропеец фактически выбирает участь бесправного раба, которого в случае чего и убить не жалко. «Кто ж их там считает?»

«Вы видите, что по соседству идет военный конфликт — на Украине. Мы пережили очень тяжелые дни в 2008 году. И очень много заявлений делается западными политиками о том, что, мол, мы делаем все, чтобы НАТО не ввязывалось в войну России, мы дадим Украине оружие, деньги, но в качестве живой силы должна быть только Украина. Это и в 2008 году, конечно же, планировалось. Они именно для этого приберегали Грузию и Украину, именно поэтому их не приняли в НАТО», — подчеркнул Иванишвили. Пожалуй, тем, у кого есть голова на плечах, иных аргументов не слушать прозападных кликуш уже и не требуется.