09 апреля 2025 23:59 Возвращение к Modus operandi. Что Россия и США обсудят 10 апреля в Стамбуле Политолог Наумов: Россия изначально развела темы Украины и отношений с США 0 0 0 Фото: Sergey Elagin / Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Уже завтра в Стамбуле стартует очередной раунд российско-американских переговоров. Главной темой станет восстановление двустороннего сотрудничества, или, если говорить более витиевато, избавление от «токсичного наследия» администрации Джо Байдена. Каким может быть итог встречи, разбирался 360.ru.

Что известно о переговорах России и США в Стамбуле 10 апреля Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбульском аэропорту 9 апреля около 14:20 по местному времени, сообщило РИА «Новости». Ее возглавил посол России в США Александр Дарчиев, американцев будет представлять заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. В беседе с журналистами Дарчиев пояснил, что встреча должна помочь избавиться от токсичного наследия администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена.

Речь идет об избавлении от «токсичного наследия» прежней американской администрации, которая установила жесткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США, включая передвижение дипломатов по стране, ввела визовые и финансовые ограничения, свернула до минимума межгосударственные связи и контакты между нашими обществами и людьми. Александр Дарчиев посол России в США

Дипломат напомнил о шести изъятых американцами объектах дипсобственности России, что не могло остаться без ответа. «В результате закрутился тугой узел проблем, который сейчас совместно распутывают российская и американская делегации», — подчеркнул он.

Фото: Valerie Plesch / dpa / www.globallookpress.com

Процесс Дарчиев назвал трудным, особенно с учетом общего состояния дипломатических отношений между государствами, ведь недавно они фактически балансировали на грани разрыва. Посол добавил, что стороны уже договорились о гарантиях банковского обслуживания дипмиссий России и США, есть продвижение в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок.

«Но предстоит найти пути для кардинального изменения ситуации к лучшему, имея в виду отмену по максимуму действующих ограничительных мер, в частности, пресловутого „Правила 25 миль“», — обратил внимание дипломат.

Интересно В США «Правило 25 миль» касается ограничения передвижения иностранных дипломатов, в пределах около 40 километров 4от их официального места работы — например, штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Установленная норма требует получения специального разрешения от Госдепа для поездок за пределы зоны. В США «Правило 25 миль» касается ограничения передвижения иностранных дипломатов, в пределах около 40 километров 4от их официального места работы — например, штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Установленная норма требует получения специального разрешения от Госдепа для поездок за пределы зоны.

Среди тем Дарчиев также обозначил вопрос о возобновлении прямого авиасообщения Россия — США, которое приостановили по инициативе американской стороны. Украинский конфликт дипломаты, по всей видимости, обсуждать не будут.

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Почему украинский конфликт исключили из нового раунда переговоров Политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов в беседе с 360.ru объяснил это тем, что российская сторона изначально выбрала тактику разведения тем Украины и урегулирования отношений с США. «Администрация Джозефа Байдена не обсуждала с Россией ничего, что не было бы рассмотрено через призму российско-украинского конфликта. На самом деле, это хорошая новость, и здорово, что идет процесс урегулирования», — сказал он. Вне зависимости от того, как будет развиваться украинский вопрос, указал Наумов, ситуация, когда две сверхдержавы друг с другому не разговаривают, неправильная.

Наличие дипломатических отношений — это не привилегия и не награда, а буквально Modus operandi любого нормального межгосударственного взаимодействия. Поэтому не нужно считать, что, если Россия или США плохо себя ведут, надо отзывать послов, закрывать какие-то дипредставительства и так далее. Алексей Наумов политолог

Интересно Modus operandi в переводе с латыни означает образ действия. Этой фразой обозначают привычный человеку способ выполнения определенной задачи. Modus operandi в переводе с латыни означает образ действия. Этой фразой обозначают привычный человеку способ выполнения определенной задачи.

Тему Украины исключили из перечня вопросов, которые обсудят в Стамбуле 10 апреля, именно потому, что есть несколько параллельных треков: дипломатический — его ведет МИД, деловой, которым занимается глава РФПИ Кирилл Дмитриев, и непосредственно украинский. Последний, напомнил Наумов, ведут сенатор Григорий Карасин и советник руководителя ФСБ Сергей Беседа. «Поэтому это целенаправленная стратегия, и стратегия на самом деле хорошая», — сказал собеседник 360.ru.

Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова / Telegram

Россия, добавила политолог Анна Богачева, неоднократно в официальных заявлениях говорила, что украинский кризис стал следствием обострения отношений с коалицией Запада.

Завершение боевых действий является одним из самых сложных вопросов и требует определенной подготовки, в том числе связанной с восстановлением дипломатических отношений между США и Россией. Анна Богачева политолог

Так как нет возможности сразу заключить перемирие, пояснила она, Россия и США начали сближение в других областях, в том числе для демонстрации добрых намерений.

Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова / Telegram

Переговоры по Украине: зашли в тупик или нет? Богачева сочла беспочвенными разговоры о том, что российско-американский диалог по Украине зашел в тупик. Из-за обещаний президента США Дональда Трампа многие, возможно, мечтали об окончании конфликта за 24 часа, но в реальности все намного сложнее. «Реальный процесс сталкивается со множеством ограничений и неготовностью участников быстро уступать друг другу. Нам всем стоит набраться терпения и надеяться на профессионализм наших переговорщиков», — сказала политолог. Наумов подчеркнул, что переговоры застопорились из-за сложностей на техническом уровне по поводу достигнутых политических договоренностей.

Кто будет мониторить, как все будет отслеживаться, как все будет проходить, что можно атаковать, что нельзя, что является нарушением, что нет, какая ответственность для того, кто перемирие может нарушить? Алексей Наумов

Как раз об этом идет диалог по третьему треку, объяснил собеседник 360.ru. Быстрого разрешения ситуации он тоже призвал не ждать. «И мы видим, что пока есть причина сохранять оптимизм. Давайте будем его сохранять», — предложил Наумов.

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Александр Дарчиев, посол России в США До назначения на должность посла Александр Дарчиев постоянно вращался в дипломатических кругах. Началом его карьеры в МИД был 1992 год, когда Дарчиев стал первым секретарем министерства. Алексей Наумов назвал его опытным и титулованным дипломатом, присутствие которого в Вашингтоне будет способствовать налаживанию российско-американского диалога. «Но необходимо понимать, что фигура посла никогда не является в этом плане определяющей. Все-таки контуры внешней политики России определяет президент, как и американской — [глава Белого дома]. Именно от их взаимодействия будет зависеть судьба этих дипотношений», — сказал собеседник 360.ru. Безусловно, работа Дарчиева связана и с украинским урегулированием. Без этого вряд ли начнется и восстановление авиасообщения, и возвращение в Россию американских компаний, заключил Наумов.