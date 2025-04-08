Российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле возглавит Александр Дарчиев

Фото: РИА «Новости»

Делегацию России на переговорах с США, которые пройдут в ближайшие дни в Стамбуле, возглавит дипломат и новый российской посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Главой американской делегации выступит заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

В МИД добавили, что второй раунд российско-американских консультаций состоится в ближайшие дни. Переговоры будут посвящены нормализации функционирования дипломатических миссий государств.

Ранее в Кремле раскрыли детали предстоящих контактов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обе стороны стараются сделать все возможное для нормализации отношений.

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