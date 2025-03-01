Сегодня 01:29 Минюст США рассекретил дело Эпштейна. Кто входил в его секс-клуб педофилов Рассекреченные материалы дела Эпштейна показали 254 жертвы педофила и сообщников 0 0 0 Фото: APhifer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Первый этап широко разрекламированного рассекречивания материалов из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна оказался разочарованием недели. В выложенных на сайте Минюста США файлах не оказалось почти ничего нового. Большая часть информации уже много лет находилась в открытом доступе благодаря утечкам в СМИ и раскрытию данных по решению судов. Почему дело покойного педофила до сих пор волнует американцев, что можно узнать из рассекреченных документов и когда появятся новые данные по делу Эпштейна, узнал 360.ru.

Как рассекретили документы по делу Эпштейна?

Обещание открыть правительственные архивы для обнародования документов крупных расследований дал в ходе предвыборной кампании действующий президент США Дональд Трамп. Раскрытием материалов уголовного дела Джеффри Эпштейна занялась новый генеральный прокурор США Пэм Бонди. Она заявила, что отделение ФБР в Нью-Йорке скрыло от всех несколько тысяч страниц, которые касались обвинений покончившего с собой финансиста в торговле людьми, педофилии и склонении к проституции.

Бонди направила официальное письмо на имя руководителя спецслужбы Кэша Пателя с требованием предоставить всем материалы дела к утру пятницы, 28 февраля. В ответ глава ФБР пообещал, что никаких сокрытий пропавших документов не будет и дело доведут до конца.

Если записи были скрыты, мы их раскроем и передадим все, что найдем, в министерство юстиции для полной оценки и прозрачного распространения среди американского народа, как это и должно быть. Кэш Патель Глава ФБР

В итоге на сайте Минюста США появилось 200 страниц, в которых не оказалось ничего нового. Журналисты газеты The New York Post отметили, что содержание даже меньше, чем рассекреченные в январе прошлого года по решению суда бумаги по иску 2015 года пострадавшей Вирджинии Джуфре к подруге и сообщнице финансиста Гислейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок в федеральной тюрьме США.

Какие документы из дела Эпштейна опубликовали на сайте Минюста?

В первую партию документов вошли копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна Lolita Express, которые уже находились в открытом доступе с небольшими цензурными вставками, скрывающими имена жертв. На этот раз весь раздел закрыли черными квадратами.

Фото: Justice.gov

В протоколах полетов указана подпись пилота Дэвида Роджерса, который уже давал показания в суде в качестве свидетеля.

Еще одним файлом стала ксерокопия адресной книги, которую, как предполагается, составила для финансиста Гислейн Максвелл. Ее содержание уже давно перестало быть секретным.

Фото: Justice.gov

Впервые этот блокнот, прозванный журналистами «маленькая черная книжка Эпштейна», появился в ходе судебного разбирательства в 2009 году. Спустя шесть лет ее содержание появилось на несуществующем сайте Gawker. Утечка произошла из-за попытки бывшего подчиненного финансиста Альфредо Родригеса продать копию списка с аукциона. Его арестовали, а содержание утекло в открытый доступ и СМИ. Тогда же американцы узнали, что Эпштейн поддерживал отношения с бывшим мэром Нью-Йорка и медиамагнатом Майклом Блумбергом, принцем Эндрю, актером Алеком Болдуином, бывшим госсекретарем Генри Киссинджером, лидером группы Rolling Stones Миком Джаггером, Майклом Джексоном, моделью Наоми Кэмпбелл, рок-певицей Кортни Лав и другими известными политиками, предпринимателями и звездами шоу-бизнеса. Всего в списке 349 имен известных людей. Никого из них не обвинили в каких-либо преступлениях из-за связи с Эпштейном.

Ранее не публиковавшимся документом оказался список из 254 человек, озаглавленный «Массажистки». Их имена скрыли, потому что это пострадавшие от преступлений Эпштейна.

Фото: Justice.gov

Также впервые появился список вещественных доказательств с более чем 150 наименованиями различных предметов, включая массажные столы и секс-игрушки. В опубликованном на сайте Минюста примечании говорится, что большая часть документов из рассекреченных файлов уже попадала в открытый доступ, но впервые публикуется правительством США.

Еще до появления на сайте министерства юстиции работающие в Белом доме журналисты заметили группу известных политических блогеров, которые несли в руках папки с надписью «Досье Эпштейна: часть I».

Как отреагировали на рассекреченные документы в США?

По данным Fox News, еще до официального раскрытия доступ к документам получили 15 известных политических деятелей, продвигающих консервативную повестку. Они же первыми опубликовали посты с предупреждением, что ничего нового не узнали.

Ведущая подкаста Лиз Уилер открыла прямой эфир на своей странице в соцсети X и поделилась с пользователями своими впечатлениями.

«Мы ждали сенсаций и пикантных подробностей. Ничего этого в документах нет», — подчеркнула она.

Фото: X.com/Liz_Wheeler/

Возглавляющая целевую группу Республиканской партии по прозрачности правительства Анна Паулина Луна поддержала Уилер, заявив что никто не просил телефонную книгу Эпштейна, о которой все знают и так. «Это полное разочарование всего американского народа. Предоставьте нам информацию, которую мы просили!» — написала она в социальной сети X. Когда Минюст получит новую партию документов по делу Эпштейна, пока неизвестно.

Что известно о деле Джеффри Эпштейна на сегодняшний день?

Впервые финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетним и склонении девочек-подростков к проституции в 2007 году по итогам двухлетнего расследования ФБР. Заявление на предпринимателя написали родители 14-летней девочки из города Палм-Бич во Флориде, где находился особняк финансиста. Школьница рассказала, что мужчина нанял ее в качестве массажистки и в ходе процедуры начал ее домогаться.

Фото: YouTube

В ходе расследования полиция нашла новых пострадавших подростков, которые заявили, что предприниматель под разными предлогами заманивал их в свой дом, где приставал и принуждал к сексу.

Материалы дела передали в ФБР. В ведомстве провели расследование, которое назвали «Операция Лолита». По его итогам прокуроры завели против Эпштейна дело по 53 пунктам обвинения.

Фото: Pixabay

Финансист пошел на сделку со следствием и признал вину только в двух случаях склонения к проституции. Суд назначил ему 18 месяцев тюрьмы, но Эпштейн вышел на свободу раньше срока на полгода.

В 2018 году журналисты газеты Miami Herald раскрыли подробности сделки Эпштейна с прокуратурой и опубликовали свидетельства более 60 жертв, которые на момент преступлений были несовершеннолетними. За 10 лет финансист расширил свою деятельность на всю Флориду, Нью-Йорк, Париж и Лондон. Он не только насиловал девочек-подростков, но и заставлял их вербовать новых жертв, некоторых из которых он вывозил на свой частный остров в Карибском море. Там же он устраивал различные вечеринки и встречи со своими звездными гостями.

Фото: Pixabay

Эпштейна арестовали в июле 2019 года. В ходе обысков в его особняке нашли тысячи фотографий с голыми девочками-подростками, поддельные паспорта и крупные суммы наличных денег. Прокуратура подготовила предпринимателю обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Перед судом финансист не предстал. Спустя месяц после задержания он умер в исправительном центре Нью-Йорка.

Кого еще связывали с делом Эпштейна?

Из-за связей Эпштейна с известными политиками, бизнесменами, звездами шоу-бизнеса и другими влиятельными людьми его смерть обросла теориями заговоров о том, что его погубили члены элиты, которым он поставлял сексуальных рабынь.

Фото: APhifer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дополнительную уверенность сторонникам этой теории придала смерть модельного агента Жана-Люка Брюнеля в следственном изоляторе Парижа в 2022 году.

Его арестовали в рамках расследования преступлений Эпштейна. Следствие заподозрило мужчину в вербовке несовершеннолетних. Официальной причиной ухода Брюнеля из жизни назвали самоубийство.

Помощница и близкая подруга финансиста Гислейн Максвелл стала единственной, кто понес наказание. В 2022 году ее приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в торговле людьми и участии в сексуальной эксплуатации.

Фото: APhifer/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Под следствием находятся еще четыре помощницы Эпштейна: Сара Келлен, Надя Марчинкова, Лесли Грофф и Адриана Росс. Им предъявили обвинение в соучастии в преступной сети. Пострадавшие от действий Эпштейна и его друзей продолжают рассказывать о преступлениях, которые они пережили. Они называют имена известных людей, но никому из них обвинений пока не предъявили.