Минюст США рассекретил дело Эпштейна. Кто входил в его секс-клуб педофилов
Рассекреченные материалы дела Эпштейна показали 254 жертвы педофила и сообщников
Первый этап широко разрекламированного рассекречивания материалов из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна оказался разочарованием недели. В выложенных на сайте Минюста США файлах не оказалось почти ничего нового. Большая часть информации уже много лет находилась в открытом доступе благодаря утечкам в СМИ и раскрытию данных по решению судов. Почему дело покойного педофила до сих пор волнует американцев, что можно узнать из рассекреченных документов и когда появятся новые данные по делу Эпштейна, узнал 360.ru.
Как рассекретили документы по делу Эпштейна?
Обещание открыть правительственные архивы для обнародования документов крупных расследований дал в ходе предвыборной кампании действующий президент США Дональд Трамп.
Раскрытием материалов уголовного дела Джеффри Эпштейна занялась новый генеральный прокурор США Пэм Бонди. Она заявила, что отделение ФБР в Нью-Йорке скрыло от всех несколько тысяч страниц, которые касались обвинений покончившего с собой финансиста в торговле людьми, педофилии и склонении к проституции.
Бонди направила официальное письмо на имя руководителя спецслужбы Кэша Пателя с требованием предоставить всем материалы дела к утру пятницы, 28 февраля. В ответ глава ФБР пообещал, что никаких сокрытий пропавших документов не будет и дело доведут до конца.
Если записи были скрыты, мы их раскроем и передадим все, что найдем, в министерство юстиции для полной оценки и прозрачного распространения среди американского народа, как это и должно быть.
Кэш Патель
Глава ФБР
В итоге на сайте Минюста США появилось 200 страниц, в которых не оказалось ничего нового. Журналисты газеты The New York Post отметили, что содержание даже меньше, чем рассекреченные в январе прошлого года по решению суда бумаги по иску 2015 года пострадавшей Вирджинии Джуфре к подруге и сообщнице финансиста Гислейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок в федеральной тюрьме США.
Какие документы из дела Эпштейна опубликовали на сайте Минюста?
В первую партию документов вошли копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна Lolita Express, которые уже находились в открытом доступе с небольшими цензурными вставками, скрывающими имена жертв. На этот раз весь раздел закрыли черными квадратами.
В протоколах полетов указана подпись пилота Дэвида Роджерса, который уже давал показания в суде в качестве свидетеля.
Еще одним файлом стала ксерокопия адресной книги, которую, как предполагается, составила для финансиста Гислейн Максвелл. Ее содержание уже давно перестало быть секретным.
Впервые этот блокнот, прозванный журналистами «маленькая черная книжка Эпштейна», появился в ходе судебного разбирательства в 2009 году. Спустя шесть лет ее содержание появилось на несуществующем сайте Gawker.
Утечка произошла из-за попытки бывшего подчиненного финансиста Альфредо Родригеса продать копию списка с аукциона. Его арестовали, а содержание утекло в открытый доступ и СМИ.
Тогда же американцы узнали, что Эпштейн поддерживал отношения с бывшим мэром Нью-Йорка и медиамагнатом Майклом Блумбергом, принцем Эндрю, актером Алеком Болдуином, бывшим госсекретарем Генри Киссинджером, лидером группы Rolling Stones Миком Джаггером, Майклом Джексоном, моделью Наоми Кэмпбелл, рок-певицей Кортни Лав и другими известными политиками, предпринимателями и звездами шоу-бизнеса.
Всего в списке 349 имен известных людей. Никого из них не обвинили в каких-либо преступлениях из-за связи с Эпштейном.
Ранее не публиковавшимся документом оказался список из 254 человек, озаглавленный «Массажистки». Их имена скрыли, потому что это пострадавшие от преступлений Эпштейна.
Также впервые появился список вещественных доказательств с более чем 150 наименованиями различных предметов, включая массажные столы и секс-игрушки.
В опубликованном на сайте Минюста примечании говорится, что большая часть документов из рассекреченных файлов уже попадала в открытый доступ, но впервые публикуется правительством США.
Еще до появления на сайте министерства юстиции работающие в Белом доме журналисты заметили группу известных политических блогеров, которые несли в руках папки с надписью «Досье Эпштейна: часть I».
Как отреагировали на рассекреченные документы в США?
По данным Fox News, еще до официального раскрытия доступ к документам получили 15 известных политических деятелей, продвигающих консервативную повестку. Они же первыми опубликовали посты с предупреждением, что ничего нового не узнали.
Ведущая подкаста Лиз Уилер открыла прямой эфир на своей странице в соцсети X и поделилась с пользователями своими впечатлениями.
«Мы ждали сенсаций и пикантных подробностей. Ничего этого в документах нет», — подчеркнула она.
Возглавляющая целевую группу Республиканской партии по прозрачности правительства Анна Паулина Луна поддержала Уилер, заявив что никто не просил телефонную книгу Эпштейна, о которой все знают и так.
«Это полное разочарование всего американского народа. Предоставьте нам информацию, которую мы просили!» — написала она в социальной сети X.
Когда Минюст получит новую партию документов по делу Эпштейна, пока неизвестно.
Что известно о деле Джеффри Эпштейна на сегодняшний день?
Впервые финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетним и склонении девочек-подростков к проституции в 2007 году по итогам двухлетнего расследования ФБР.
Заявление на предпринимателя написали родители 14-летней девочки из города Палм-Бич во Флориде, где находился особняк финансиста. Школьница рассказала, что мужчина нанял ее в качестве массажистки и в ходе процедуры начал ее домогаться.
В ходе расследования полиция нашла новых пострадавших подростков, которые заявили, что предприниматель под разными предлогами заманивал их в свой дом, где приставал и принуждал к сексу.
Материалы дела передали в ФБР. В ведомстве провели расследование, которое назвали «Операция Лолита». По его итогам прокуроры завели против Эпштейна дело по 53 пунктам обвинения.
Финансист пошел на сделку со следствием и признал вину только в двух случаях склонения к проституции. Суд назначил ему 18 месяцев тюрьмы, но Эпштейн вышел на свободу раньше срока на полгода.
В 2018 году журналисты газеты Miami Herald раскрыли подробности сделки Эпштейна с прокуратурой и опубликовали свидетельства более 60 жертв, которые на момент преступлений были несовершеннолетними.
За 10 лет финансист расширил свою деятельность на всю Флориду, Нью-Йорк, Париж и Лондон. Он не только насиловал девочек-подростков, но и заставлял их вербовать новых жертв, некоторых из которых он вывозил на свой частный остров в Карибском море. Там же он устраивал различные вечеринки и встречи со своими звездными гостями.
Эпштейна арестовали в июле 2019 года. В ходе обысков в его особняке нашли тысячи фотографий с голыми девочками-подростками, поддельные паспорта и крупные суммы наличных денег. Прокуратура подготовила предпринимателю обвинение в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Перед судом финансист не предстал. Спустя месяц после задержания он умер в исправительном центре Нью-Йорка.
Кого еще связывали с делом Эпштейна?
Из-за связей Эпштейна с известными политиками, бизнесменами, звездами шоу-бизнеса и другими влиятельными людьми его смерть обросла теориями заговоров о том, что его погубили члены элиты, которым он поставлял сексуальных рабынь.
Дополнительную уверенность сторонникам этой теории придала смерть модельного агента Жана-Люка Брюнеля в следственном изоляторе Парижа в 2022 году.
Его арестовали в рамках расследования преступлений Эпштейна. Следствие заподозрило мужчину в вербовке несовершеннолетних. Официальной причиной ухода Брюнеля из жизни назвали самоубийство.
Помощница и близкая подруга финансиста Гислейн Максвелл стала единственной, кто понес наказание. В 2022 году ее приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в торговле людьми и участии в сексуальной эксплуатации.
Под следствием находятся еще четыре помощницы Эпштейна: Сара Келлен, Надя Марчинкова, Лесли Грофф и Адриана Росс. Им предъявили обвинение в соучастии в преступной сети.
Пострадавшие от действий Эпштейна и его друзей продолжают рассказывать о преступлениях, которые они пережили. Они называют имена известных людей, но никому из них обвинений пока не предъявили.