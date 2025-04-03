Маск больше не нужен Трампу? Почему миллиардер на самом деле уходит с госслужбы

Американский лидер Дональд Трамп похвалил Илона Маска за работу в департаменте по повышению эффективности работы правительства (DOGE), но заявил, что миллиардер в какой-то момент вернется к своему бизнесу. Какова дальнейшая судьба предпринимателя и что он успел сделать на госслужбе — в материале 360.ru.

Что такое DOGE DOGE представляет собой федеральный орган США, созданный в январе 2025 года по указу Трампа. Его куратор — миллиардер и соратник американского лидера Илон Маск. Задача департамента заключается в сокращении государственных расходов и реструктуризации федеральных агентств. В команду DOGE входят более 50 человек, треть из них работали с Маском в Tesla и SpaceX.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Скандалы Илона Маска в DOGE Всего за два месяца на госслужбе Маск спровоцировал ряд скандалов. В феврале он грозил федеральным служащим увольнением, если они не ответят на электронное письмо с вопросом о том, какую работу выполнили за последнюю неделю. Некоторые ведомства решили не спорить и отчитаться. Другие же, такие как ФБР, Пентагон, Госдеп и АНБ, отказались повиноваться. Трамп сперва вступился за Маска и посоветовал ему действовать агрессивнее. Позже стало известно, что президент ограничил полномочия соратника. Теперь бизнесмен может только давать советы департаментам, но не принимать односторонних решений по политике и кадровому обеспечению. В начале марта стало известно, что между Маском и госсекретарем Марко Рубио произошел конфликт. Последний назвал неправдой слова бизнесмена о неспособности сокращения штатной численности Госдепа. Рубио посоветовал Маску устроить «шоу с увольнением», а тот, в свою очередь, высказал главе внешнеполитического ведомства целый список претензий.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что сделал Маск на госслужбе США Действия DOGE привели к увольнению тысяч сотрудников различных ведомств и приостановке или прекращению программ финансовой помощи. «Огромное количество растрат и мошенничества в правительстве поражает воображение — это просто умопомрачительно», — говорил Маск. По его словам, при предыдущем президенте Управление по делам малого бизнеса выдавало кредиты направо и налево, более 300 миллионов долларов получили дети до 11 лет, еще столько же — люди старше 120 лет. Самым молодым получателем кредита от управления оказался девятимесячный младенец. Также вскрылись факты выплат пособий «мертвым душам». Маск заявлял, что корабль под названием «Америка» пойдет ко дну, если в правительстве США не случится революции.

Фото: Shawn Thew / Pool via CNP / www.globallookpress.com

Маска уволят из DOGE? Газета Politico со ссылкой на Трампа сообщила, что в ближайшие недели Маск перестанет выполнять обязанности в Белом доме. «Я думаю, что он потрясающ, но у него есть большая компания, которой нужно управлять. На каком-то этапе он вернется [к управлению своими компаниями]. Он этого хочет», — отметил президент США. Один из источников газеты считает, что Маск сохранит роль неформального советника. Другой посоветовал не «обманывать себя», полагая, что Трамп и Маск отдалятся. По закону бизнесмен — «специальный госслужащий», он может работать в администрации не более 130 дней в году. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что бизнесмен покинет госслужбу, когда завершится его работа в DOGE. «Эта „сенсация“ — полная чушь. Илон Маск и президент Трамп публично заявили, что Илон уйдет с государственной службы, где он находится в качестве специального государственного служащего, когда завершит свою невероятную работу в DOGE», — написала Левитт в соцсети Х. Сам Маск назвал фейком новости о том, что он покинет свой пост в течение ближайших нескольких недель. «Да, фейковые новости», — подтвердил бизнесмен в ответ на публикацию Левитт.

Маск останется в команде Бизнесмен останется в команде Трампа, но только на должности, которая будет ему максимально близка, считает политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. В беседе с 360.ru он напомнил, что ссора президента США и предпринимателя была в прогнозах. «У них нет ни одной точки соприкосновения, чтобы Маск мог реализовать свои предпринимательские вещи через управленческий потенциал американских чиновников. Американские чиновники везде чиновники, у них картина мира совершенно разная. Эта ссора программирована. Маск останется в команде, но только на должности, которая ему будет максимально близка», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Главной задачей бизнесмена в DOGE было принять на себя весь негатив. Эту роль для него и предполагал Трамп. «На Маска теперь всех собак повесят. А перезагрузку системы Трамп, естественно, не бросит, она пойдет дальше», — добавил специалист. Предприниматель не будет цепляться за DOGE — отдельный бизнесмен всегда уязвимее многомиллионной армии чиновников. «Власть всегда выигрывает именно за счет правила, что может бесконечно ничего не делать. А бизнесмен, к сожалению, завязан на прибыль, на результаты и так далее. У него точные и понятные дедлайны. Поэтому бизнесмены во всех точках земного шара, хоть Россия, хоть США, хоть Европа, везде очень быстро сдаются и проигрывают системе власти», — заключил Маркелов.