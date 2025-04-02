В Белом доме раскрыли сроки увольнения Маска

Белый дом: Маск уйдет с госслужбы, когда закончит свою работу в DOGE

Миллиардер Илон Маск, который занимает пост главы департамента государственной эффективности США, уйдет с госслужбы, только когда завершит свою работу. Об этом в соцсети X заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Этим заявлением пресс-секретарь опровергла слухи о том, что якобы президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что Маск в скором времени покинет свой пост. Эту информацию она назвала «мусором».

По ее словам, и Маск, и Трамп публично заявляли, что миллиардер покинет пост госслужащего, «когда его великолепная работа в DOGE будет закончена».

Ранее сам Трамп сообщил, что Департамент по повышению эффективности правительства «в какой-то момент» прекратит свою деятельность. Он добавил, что хотел бы работать с Маском «столько, сколько возможно».