Американские власти выдали кредиты на миллионы долларов заемщикам старше 115 лет

DOGE: в США заемщики старше 115 лет получили ссуды на $333 миллиона

Управление по делам малого бизнеса США (SBA) выдало кредиты на сумму 333 миллиона долларов американцам, чей возраст якобы превышал 115 лет. Об этом сообщила пресс-служба американского департамента государственной эффективности (DOGE).

По ее данным, заемщиков-«долгожителей» отметили в реестрах социального обеспечения как живых людей.

«В 2020–2021 годах Управление по делам малого бизнеса США предоставило 3095 кредитов <…> на сумму 333 миллиона долларов заемщикам старше 115 лет», — отметили представители DOGE.

В качестве примера департамент привел случай, когда SBA выдал 157-летнему заемщику кредит на 36 тысяч долларов.

Ранее глава DOGE Илон Маск возмутился из-за того, что в США получают пособия люди, чей возраст якобы составляет 120-249.

Он пошутил, что власти платят деньги вампирам, в числе которых наверняка есть Эдвард Каллен из фильма «Сумерки». По словам Маска, в документах даже числился американец, которому исполнилось более 300 лет.