Рубио повздорил с Маском из-за «списка претензий» к госдепу
NYT: Маск поссорился с госсекретарем Рубио на заседании в Белом доме
Госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи устроили перепалку с главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском. Ссора произошла на заседании кабинета министров, сообщила газета The New York Times.
Во время встречи Маск обрушился с критикой на чиновников и осудил Рубио за то, что он не стал никого увольнять из своих подчиненных. По его словам, работы лишился лишь один человек — сотрудник DOGE. Рубио пришел в ярость от того, что ему пришлось «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире», отметило издание.
Госсекретарь и министр транспорта обвинили бизнесмена во лжи, и в спор вмешался президент Дональд Трамп. По данным газеты, он встал на сторону Рубио.
Во время заседания глава DOGE дал министру транспорта несколько советов о состоянии оборудования Федерального управления гражданской авиации. Его позицию поддержал министр торговли Говард Латник.
Ранее Трамп уточнил, что Маск может давать рекомендации, но не имеет права единолично увольнять сотрудников федеральных министерств и ведомств. Издание Politico подчеркнуло, что это был первый случай жесткой критики главы DOGE со стороны президента.