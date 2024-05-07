Си Цзиньпина рассердили претензии Запада из-за его дружбы с Россией | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 05:08 Си Цзиньпина рассердили претензии Запада из-за его дружбы с Россией NYT: Си Цзиньпин рассердился из-за требований Запада надавить на Россию РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин рассердился, когда французский президент Эммануэль Макрон в ходе переговоров убеждал его надавить на Россию для прекращения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times.

Китайский лидер также осудил попытки Запада поставить его стране в вину тесное сотрудничество с Россией.

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Он также заявил, что Пекин выступает «против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну».

Издание предположило, что сердитые замечание главы КНР, вероятно, были адресованы США. Американские власти критикуют Китай за покупку российских энергоносителей, а также обвиняют в оказании военной помощи РФ в спецоперации.

Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытались убедить Си-Цзиньпина на переговорах повлиять на Россию, но последний заявил, что Евросоюзу и Франции вместе с Китаем нужно совместно создавать условия для мирных переговоров и противодействовать эскалации конфликта. Он добавил, что его страна поддерживает проведение международной мирной конференции, которую признают и РФ, и Украина.