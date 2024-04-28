Илон Маск отправился с неожиданным визитом в Китай | 360°

28 апреля 2024, 10:05
Илон Маск отправился с неожиданным визитом в Китай
Reuters: Илон Маск отправился в Китай налаживать связи
Американский бизнесмен Илон Маск 28 апреля неожиданно отправился в Китай, чтобы найти новых партнеров для своей компании Tesla. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, Маск полетел в Пекин. Он планирует встретиться с китайскими чиновниками, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для автономных автомобилей в Китае.
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Основатель Tesla надеется получить разрешение властей на передачу данных в США, собираемых в Китае. Эта информация помогла бы в обучении алгоритмам автономного вождения, добавили в Reuters.
Илон Маск входит в тройку богатейших людей планеты. Весной, после падения акций Tesla на 7%, его состояние оценили в 198 миллиардов долларов. Предприниматель уступил только основателю Amazon Джеффу Безосу.
Илон Маск
Китай
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