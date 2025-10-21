Сегодня 02:00 Ливия без «бешеной лисы». К чему привело убийство Каддафи 0 0 0 Фото: x99/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Мир

Эксцентричный диктатор и революционер Муаммар Каддафи умер в последнем сражении первой гражданской войны в Ливии. Повстанцы расправились с ним после нескольких месяцев беспорядков, поддержанных Западом. 360.ru вспомнил о жизни политика.

Биография Муаммара Каддафи Полное имя лидера ливийской революции — Муаммар Бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям Бен Хамид Аль-Каддафи. Он родился 7 июня 1942 года в семье араба-бедуина из кочевого племени. Политикой заинтересовался рано: в 15-летнем возрасте направил в газету письмо о судьбе найденной в Ливии нефти и участи арестантов, через два года начал распространять в Сабхе листовки против империализма и колониализма.

Фото: Keystone Press Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Каддафи впервые арестовали, когда ему исполнилось 19 лет. Вместе с другими подпольщиками он вышел на демонстрацию в поддержку алжирской революции. За эту дерзость его исключили из школы, пришлось переехать в Мисурату и поступить в лицей. Передислокация не помешала, подпольная организация, в которой он участвовал, продолжила существовать. Вместе с соратниками Каддафи поступил в 1963 году в Королевский военный колледж в Бенгази, чтобы получить офицерский чин. В тот момент он уже вынашивал план переустройства Ливии. В первом тайном съезде революционеров в 1964 году участвовали курсанты, сержанты и младшие офицеры. Они учредили организацию под названием «Свободные офицеры — юнионисты-социалисты» и договорились проникнуть в службы Вооруженных сил Ливии. Каддафи сделал это через год, в звании лейтенанта заступив на службу офицером связи в военном лагере Гар-Юнес под Бенгази. Правление Муаммара Каддафи: что сделал для страны Революция в Ливии произошла 1 сентября 1969 года. Когда подпольщики начали восстание во всех крупнейших городах страны, король Идрис ас-Сенуси находился в Турции. Его наследник отрекся от престола, а США и Великобритания отказались помочь.

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Страну провозгласили социалистической республикой, 27-летнего капитана войск связи Каддафи повысили до полковника и назначили председателем Совета революционного командования — фактическим лидером Ливии. Об успешном госперевороте он объявил по радио.

Граждане Ливии! В ответ на ваши сокровенные чаяния, в ответ на ваши непрестанные требования перемен и духовного возрождения армейские силы свергли реакционный и коррумпированный режим. Муаммар Каддафи

Каддафи начал с национализации нефтедобывающих компаний, поскольку считал действовавшие условия несправедливыми по отношению к ливийцам. Правительству отошли британская компания British Petroleum и американская Bunker Hunt Oil Company. Подняв цены на энергоносители, только за первый год Ливия заработала около миллиарда долларов. Правительство потратило деньги на соцпрограммы и ликвидацию трущоб. В последующее десятилетие в стране вдвое увеличилось количество больниц, появились тысячи новых рабочих мест, высшее образование стало бесплатным, а школьное расширилось с шести до девяти классов.

Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В борьбе с алкоголем Каддафи приказал превратить виноградники в пустыню. Чиновники, пойманные на взятках, сели в тюрьму. В Ливии установили жесткие исламские законы. «Зеленая книга» Каддафи Свою концепцию справедливого мироустройства революционер изложил в «Зеленой книге». Впервые этот программный теоретический труд вышел в 1975 году, а затем дополнялся и переиздавался. Каддафи противопоставил свою Третью всемирную теорию атеистическому коммунизму и материалистическому капитализму. В первой части он указал на проблемы традиционных форм демократии, во второй представил решение экономических проблем: провозгласил работу по найму рабством, а накопление богатства — посягательством на потребности других людей. Третья часть посвящалась общественным аспектам, например образованию, спорту, языкам и религии.

При генсеке ЦК КПСС Юрии Андропове «Зеленую книгу» Каддафи в Советском Союзе не приветствовали. Охрана запретила ливийцам распространять ее на московской книжной выставке-ярмарке в 1983 году.

Труд Каддафи переведен на многие языки, в том числе русский. В 1989 году издательство «Международные отношения» выпустило ее с предисловием автора. Речь Муаммара Каддафи в ООН В 2009 году Каддафи выступил на 64-й сессии Генассамблеи ООН. Обычно на общих дебатах каждой стране дается по 15 минут, но речь ливийского лидера длилась 96 минут и вошла в число самых продолжительных. Для сравнения, историческое выступление лидера кубинской революции Фиделя Кастро в 1960 году длилось 269 минут, и его рекорд до сих пор не побит. Каддафи раскритиковал Совбез ООН за то, что санкции создали неравенство между странами-членами. Он швырнул на пол Хартию организации.

Фото: Shen Hong/Xinhua/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Его используют против нас, поэтому Ливия не обязана придерживаться резолюций ООН», — заявил политик. Выступление Каддафи стало настолько эмоциональным и продолжительным, что под конец переводчик по-арабски прокричал в микрофон, что больше не выдержит. Последние 20 минут его заменяла глава арабской службы переводчиков ООН Раша Аджалакин. Женская гвардия и шатер Каддафи Реформы принесли Ливии процветание, но власть опьянила политика. О его эксцентричных выходках слагают легенды. Родившись в пустыне, Каддафи всю жизнь черпал в ней силы. Он возил в заграничные поездки собственный шатер, а также принимал высокопоставленных гостей в песках. Не самый теплый прием оказали генсеку ООН Кофи Аннану: по приказу ливийского лидера для устрашения к шатру гостя на всю ночь приставили шумного верблюда. Каддафи гордился семьей, но боялся, что ее тайны раскроют. Например, его смущали еврейские корни матери. Возглавив Ливию, полковник приказал убить всех, кто мог рассказать об этом.

Фото: Veronika Lukasova/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В начале 1970 годов у него появилась «амазонская гвардия», состоявшая из 30 женщин. В личную охрану Каддафи принимались исключительно девственницы. Они носили камуфляж, укладывали волосы, красили ногти и принимали огонь на себя. После смерти диктатора выяснилось, что он безнаказанно насиловал телохранительниц. Так же вождь ливийской революции и его сыновья поступали с женами неугодных. Как погиб Муаммар Каддафи В 1979 году полковник торжественно ушел в отставку, но продолжил править страной. Со временем Каддафи снял некоторые ограничения с частного сектора, фактически открыв двери ненавистному капитализму. Кроме того, ему не давалась внешняя политика. Отношения с СССР не сложились, с США — тоже. Американцы прозвали Каддафи «бешеной лисой» и ввели санкции. При нем в Ливии появилась тайная полиция, преследовавшая оппозиционеров, правозащитники сообщали о пытках. Вновь возникла проблема безработицы, около 40% жителей находились у черты бедности. На этом фоне в конце 2010 года произошла «арабская весна»: по стране прошли массовые протесты, силовики использовали слезоточивый газ и пытали задержанных.

Фото: l94/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В феврале 2011 года протестующие захватили Бенгази, северо-восток Киренаики и создали Национальный ливийский совет. Американские военные, помогавшие оппозиции, участвовали в бомбардировках. Даже после гибели двух сыновей Каддафи отказался уйти в отставку. Когда пала столица Ливии Триполи, он обратился к сторонникам, а после их разгрома скрылся. Некоторое время лидеру ливийской революции удавалось оставаться незамеченным. Его кортеж обнаружили 20 октября 2011 года выезжавшим из окруженного Сирта. По машинам ударила авиация. Раненый Каддафи укрылся в дренажном канале, где его настиг отряд Национального совета Ливии.

Мы знали, что это конец. Каддафи говорил: «Меня разыскивает Международный уголовный суд. Ни одна страна не примет меня. Я предпочитаю умереть от рук ливийцев». Мансур Дао Экс-начальник службы внутренней безопасности Ливии

Председатель исполкома руководящего органа повстанцев Махмуд Джибриль утверждал, что плененного Каддафи повезли в больницу, но машина попала под перекрестный огонь, а он скончался от пули в голову. Однако в интернет попали записи самосуда над политиком. Мятежники в течение нескольких часов кололи его штыками, сыпали на раны песок, таскали по Сирту и издевались. Его тело выставили на всеобщее обозрение в холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате, а затем тайно похоронили в пустыне. Ливия после убийства Каддафи Гибель правителя не принесла стране процветание и стабильность. С 2012 года Ливией правил поддержанный Западом Всеобщий национальный конгресс, который принял шариат за основу законодательства и спровоцировал новые протесты, пытаясь продлить свои полномочия.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Некогда самая богатая страна Африки стала одной из самых бедных. В 2011 году при правлении Каддафи ВВП на душу населения Ливии составлял более 14,1 тысячи долларов, затем сократился до 9,9 тысячи в 2020 году и до 12,3 тысячи — в 2024 году. В Ливии до сих пор продолжаются перестрелки. Аналитики делают прогнозы о большой войне на Ближнем Востоке.