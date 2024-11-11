Никто не хочет оказаться гражданином государства-подлеца

Одним из мотивов, почему американцы могли проголосовать против политики Демократической партии, стало несогласие с хронически проявляемой США несправедливостью во внешней политике. Годами страна вела себя как мировой полицейский, который решает судьбы других стран, попутно отнимая их ресурсы. Латинская Америка, Корея, Вьетнам, арабы, Афганистан… И республиканцы, и демократы много лет ведут себя кровожадно и несправедливо по отношению к более слабым народам. Но, возможно, именно при Байдене американцы не вытерпели жестокости собственной власти во внешней политике.

Брошенное в Афганистане проамериканское население, отправляемые на убой украинцы и, самое главное, санкционированное уничтожение палестинцев — американцы видят, что их государство стало слишком агрессивным и слишком кровожадным. А никому не хочется осознавать себя гражданином страны-людоеда и подлеца.

Большинство — порядочные Жить в справедливом государстве — потребность для современного человека. Точнее, эту потребности, применительно к нынешней реальности, можно охарактеризовать как сознание себя гражданином страны, которая не творит несправедливость. Об этом я, не поверите, стала впервые задумываться в поездке в США. Очень много людей тогда говорили мне, что считают свою страну несправедливой. Ну, нас-то этим не удивить. После красного террора, сталинизма, Андропова, 90-х мы свою страну справедливой не скоро сможем назвать. Американцы тоже считают, что их государство поступает с ними плохо. Дорого, малодоступная медицина, все в кредит, образование стоит денег, на работу устраиваться надо по знакомству, на улицах вооруженные грабители, в пригородах — банды.

Но именно у американцев я увидела недовольство внешнеполитической несправедливостью. А если говорить прямо — самоощущения себя гражданами государства-подлеца.

Вы даже не представляете, сколь это распространено среди образованных американцев. Далеко не все там — этакие саблезубые тигры, щелкающие клыками на любой проходящий мимо чужой каравай.

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency / Global Look Press

Наши люди наверняка представляют американцев бессердечными и наглыми, по праву силы лезущими к слабым отнимать их ресурсы и устанавливать свои порядки. Но я бы сказала, что среди американцев таких мало. Обыватели вообще везде примерно одинаковые: им нужны покой, уют, чистые улицы, зарплата, которой хватило бы на отпуск у моря и покупку внезапно сломавшейся стиральной машинки. Они хотя смотреть кулинарные шоу, посещать выставки собак… и гордиться своей страной! Американцы гордятся, да. Вешают флаги. Их страна большая, богатая.

Фото: Chin Hei Leung/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но многих там беспокоит, что страна эта несправедливая и свое право силы использует непорядочно. Когда эксперты пытаются гадать, почему же Трамп обогнал Камалу Харрис с таким огромным отрывом и несмотря на очевидные злоупотребления правящей демпартии, которая пыталась конкурента даже посадить, они перебирают множество причин. Кроме одной. Которая заключается в том, что американцы нормальные люди и тоже хотят ощущать себя гражданами справедливого государства. И с Трампом американцы связывали надежды именно на это. Чуть больше справедливости.

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency / Global Look Press

Нос, которому до всего есть дело Бесконечное индуцирование гражданских войн и переворотов в Латинской Америке и убийство латиноамериканских коммунистов, Корея, Вьетнам, войны с арабами, Афганистан — американцы все это тоже осмысляют. Бомбардировки Северной Кореи там вовсе не считают единогласно спасением демократии. Вторжение во Вьетнам американцы сразу оценили как несправедливое. Антивоенные демонстрации тогда были вызваны не только поддержкой своей армии, которая была отправлена на чужую войну, но и соображениями справедливости. А теперь еще множество американских туристов посетили музей войны в Сайгоне, партизанские катакомбы — это лишь утвердило их во мнении, что родина вела себя несправедливо.

Фото: Солдат США во Вьетнаме. Consolidated Burt W. Peterson/U.S._Army / Global Look Press

Войны у арабов, расправы над Хусейном, Каддафи — знаете, все это множеством американцев оценивается в диапазоне от «Зачем нам это надо, у нас что, своих проблем нет?» до «Как не стыдно?» Люди не ликовали в США от мысли, что теперь американские промышленники станут даром качать чужую нефть, а американские военные расквартируются в домах иракской знати. Не надо думать, будто там живут одни людоеды. Есть, конечно, всякие. Я помню высказывание бывшего госсекретаря Кондолизы Райс, которая после Мюнхенской речи Владимира Путина как-то завуалированно, но ясно заявила, будто русские по своей природе менее чувствительны к лишениям, несвободе, холоду и незаслуженно владеют большими ресурсами. Не найду уже точной цитаты, но ручаюсь, что это было сказано. Ну, вроде как мы стоим на более низшей ступени и у нас не грех отнять, мы же все равно не страдаем от холода или голода, такие примитивно устроенные.

Я помню, что британцы тогда это заявление живо обсуждали и смеялись. Скорее в поддержку Райс. А вот в американской прессе, на американских форумах люди не демонстрировали энтузиазма. Я тогда для практики английского сидела на американском Blogspot и читала обычных людей. Они не испытывали восторга от того, что их страна вновь может обозвать кого-то неполноценными и отнять у них ресурсы. Потому что никто не хочет проснуться подлецом или гражданином государства-подлеца!

Стыдно за чужую кровь Сегодняшние американцы 40-60 лет, то есть наиболее платежеспособные и политически активные поколения, выросли в стране, которая на их памяти вела войны в заливе, бомбила Белград, поощряла оккупацию Израилем Палестины, потом стала поставлять оружие Украине. Отдельные неприятные впечатления остались у американцев от присутствия их армии в Афганистане. Хотя вводили туда войска по благородной причине — ответа на теракты 11 сентября 2001 года, потом пошли картины расстрела с самолетов не вооруженных крестьян. В целом американцы много узнали о своей армии, когда интернет появился у всех и туда стали просачиваться видео из арабских стран, Афганистана — американцы узнали, что US Forces сбрасывают бомбы на дехкан в шлепанцах. А потом — душераздирающие картины последнего американского самолета, взлетающего прямо с облепившими его афганцами, которых американцы бросили. Плохие были те афганцы или хорошие, что поверили оккупационным войскам, но их бросили. Еще и прокатились по иным самолетом.

Фото: Cpl. Davis Harris/U.S. Marine / Global Look Press

Стыдно. Очень многим американцам, поверьте, стыдно за свою страну, ее алчность, жестокость. Я бы сказала, что мотив денег, которые направляют на Украину или Израиль, не главный в оценке новых войн гражданами США. Скорее, они не понимают, на каком основании их страна снова ввязалась в чужие конфликты и льет чужую кровь. Украина их, кстати, мало волнует с точки зрения трат, все эти анекдоты про разинувшего на американский пирог свой рот Зеленского — скорее плод стеба Илона Маска. Американцы знают, что Украине дают мизер и она обязана эти деньги большей частью вернуть. Важнее, что американцы знают другое: это деньги, вложенные в их военпром. Который питается, продавая оружие для чужой войны. И не всем гражданам Америки нравится, что, грубо говоря, частота ремонта дороги возле их дома зависит от того, как долго американцы смогут уговаривать украинцев умирать с купленным у США оружием в руках. Им неприятно осознавать себя подстрекателями военного конфликта, причиной новых смертей. Не всем, конечно, но голоса таких, кто стыдится, заметны.

Фото: Andreas Arnold/dpa / Global Look Press

Голосовали не за Трампа, а против Израиля? Еще больше им стыдно за поддержку Америкой Израиля. Американская интеллигенция в большинстве своем леволиберальна. Более того, смею утверждать, что среди якорной аудитории Демпартии сторонников Палестины больше, чем среди республиканцев, которые традиционно более воинственны и всегда поддерживали Израиль в крупных конфликтах. Однако 7 октября 2023 года случилось невероятное с точки зрения внутриполитических задач Демократической партии, готовящейся к выборам: она отвратила от себя значительную часть аудитории, которая не одобрила санкционированное Америкой уничтожение палестинцев американским же оружием.

Фото: Дети сектора Газа. Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency / Global Look Press

Американцы не такие уж тупые. Внешней политикой интересуются мало, да, но в стране много как евреев, так и арабов, потому арабо-израильский конфликт им интересен, они следят. И они тоже ведь 7 октября 2023 года прочитали, что бойцы ХАМАС совершили нападение на израильских военных и израильский музыкальный фестиваль, не выходя за границы Палестины. Города Ашкелон, Ашдод до сих пор включены в состав Палестины, государство с этими городами в своих границах на тот момент было признано более чем 130 странами — членами ООН. А сейчас их уже, кажется, 147. Таким образом, с точки зрения 147 государств палестинцы совершили не теракт с захватом заложников, вторгнувшись в чужое государство, а партизанскую вылазку против оккупационных сил противника. Да, жестокую. Да, пострадали и погибли мирные жители.

Я люблю приводить для сравнения пример. Допустим, псковские крестьяне в 1942 году совершают набег на немецкий офицерский клуб, расположившийся в колхозной конторе деревни Зайцево, где убивают офицеров СС и развлекавших их женщин, которые, вообще-то, ничего и не делали, просто танцевали под патефон. Те крестьяне были кто? Боевики или партизаны?

В СССР разницу знали. Когда те же псковские крестьяне шли по Германии и убивали женщин, это преследовалось. Может, не все, но в целом командование Красной армии жестко пресекало расправу над мирным населением. Потому что есть разница: немка в Германии и немка в ставке немецкой военно-полевой жандармерии в деревне Зайцево. Мы же с вами эту разницу видим? Так вот, американцы ее тоже видят! И они тоже были разочарованы тем, что их страна поддержала Израиль. Разочарование прокатилось по всему западному миру. Вообще-то, и Европа сочувствует Палестине. На днях случился погром в Нидерландах, потому что приехавшие туда израильские болельщики в течение пары дней ходили и срывали палестинские флаги в Амстердаме. Но простите, если бы голландцы массово не поддерживали Палестину, они бы и без израильтян эти флаги сорвали. Мир сочувствует Палестине и второй год изумляется тому, какую жестокость поддерживают США.

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency / Global Look Press

Думаете, легко быть гражданином страны, которая поощряет уничтожение народов? Вряд ли правление Трампа приведет к установлению в США более справедливого курса. Не успели голоса подсчитать, а он уже всюду высказался. Уже у него готов план примирения России с Украиной, будто он царь и бог и от него зависит, как нам жит. Трамп уже он раздает указания Европе, собрался давить на Иран и разрушать «ось агрессоров», то есть, сближение России, Ирана, Китая и КНДР.

Фото: Guille Briceno/Keystone Press Agency / Global Look Press

Не думаю, что все американцы одобряют такой подход. Нет, серьезно. Люди там не упиваются положением мирового полицейского с дубиной. Все больше они видят, что этот полицейский жаден, жесток, коварен. Чем сильнее национальный гражданский патриотизм, тем сильнее граждане ассоциируют себя со своим государством и его интересами. В США граждане традиционно очень патриотичны. Сейчас они вынуждены признать, что любимая родина проливает ради денег чужую кровь, лезет в чужие дела и диктует чужим гражданам правила жизни. Нормальному человеку сложно осознавать себя гражданином такой страны. А большинство американцев, повторю, нормальные.