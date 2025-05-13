Кровь на асфальте. Столицу Ливии внезапно охватил хаос

Вооруженные автоматическим оружием люди открыли стрельбу в Триполи. Власти призвали местных жителей не выходить из домов, сообщил телеканал Al Mayadeen .

По информации издания, во время боев в Триполи убили одного из командиров Правительства национального единства. Абдул Гани аль-Кикли занимал высокую должность в системе безопасности столицы.

Власти приостановили работу аэропорта Триполи. Министерство внутренних дел Ливии призвало жителей не покидать дома до стабилизации обстановки. Формально комендантский час пока не объявляли.

На момент публикации причина вспыхнувших столкновений не уточнялась. Ситуация в столице остается напряженной, звуки выстрелов слышали в нескольких районах города.

Абдул Гани аль-Кикли, также известный по прозвищу «Гнейва», — один из ключевых полевых командиров в западной части Ливии и высокопоставленный силовик, связанный с Правительством национального единства, базирующимся в Триполи.

Он возглавлял Силы поддержки стабильности (Stability Support Apparatus, SSA), влиятельное вооруженное формирование, официально подчиненное МВД ПНУ.

Ранее стало известно, что 10 мая ливийский командующий Хафтар прилетал в Москву. Его принимал в Кремле глава России Владимир Путин.