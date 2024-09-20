Евросоюзу предрекли катастрофические последствия при большой войне на Ближнем Востоке

Евросоюз столкнется с катастрофическими последствиями в случае войны на Ближнем Востоке. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

«Война на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям Евросоюз. Это будут потоки миграции, вооружения, всего», — высказалась она.

По ее словам, Европа столкнется с новыми вызовами и проблемами. Поэтому, как заметила дипломат, молчание ЕС непонятно. Европа до сих пор может пережить то, что стало следствием западных экспериментов вокруг Ливии, добавила Захарова.

Также она подчеркнула, что Россия серьезно обеспокоена развитием событий в Ливане, когда в стране произошли террористические кибератаки и удары со стороны Израиля.

По словам Захаровой, начало широкомасштабной военной операции в этой стране может иметь разрушительные последствия для безопасности всего Ближнего Востока. Представитель МИД призвала избежать такого катастрофического сценария.