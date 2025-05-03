Сербский президент Александр Вучич внезапно почувствовал недомогание во время визита в США, и это — накануне запланированной поездки в Москву на парад Победы. Вслед за главой республики самочувствие ухудшилось у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Что происходит с лидерами дружественных России европейских стран — в материале 360.ru.

Что известно о состоянии здоровья Вучича Из-за внезапного недомогания президенту Сербии пришлось вернуться из Флориды в Белград, не дождавшись аудиенции у американского лидера Дональда Трампа. Вучич отменил встречи с деловыми кругами, диаспорой и лоббистами сербских интересов в Республиканской партии. «Вучичу стало плохо в ходе посещения США, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», — передает РТС. О диагнозе сербского лидера пока ничего не известно. Вучич планировал визит в Москву 9 мая, где он должен был присутствовать на параде Победы. Стоит отметить, что власти ЕС яростно выступали против поездки президента в Россию. При этом буквально пару дней назад Вучич в очередной раз заявил, что от визита в Москву он не откажется: дал обещание Владимиру Путину.

Интересно В апреле 2023 года Вучич уже экстренно попадал в больницу. Причины госпитализации официально не разглашали, однако СМИ снова упоминали возможные проблемы с сердцем, которые сам Вучич впоследствии отрицал. В апреле 2023 года Вучич уже экстренно попадал в больницу. Причины госпитализации официально не разглашали, однако СМИ снова упоминали возможные проблемы с сердцем, которые сам Вучич впоследствии отрицал.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вучича отравили? Эксперты считают, что Вучич вряд ли прикинулся больным, чтобы найти предлог отказаться от визита в Россию. Более правдоподобная версия — отравление. «Нормальная практика, традиционная для лидеров-евроатлантистов. В Великобритании работает огромная лаборатория, которая занимается разработкой в том числе ядов. <… > Все больше и больше информации, которая свидетельствует о том, что Вучича все-таки отравили в ходе его визита в Соединенные Штаты и он был вынужден прервать свой визит», — не исключил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров. Версию об отравлении также высказал профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале. «Отравили, что ли?» — задался вопросом политолог.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo / www.globallookpress.com

Политические мотивы Сипров также допустил, что в болезни президента Сербии могут крыться политические мотивы. «Но это мотивы, связанные с массовыми беспорядками, которые в Сербии устраивают тамошние белоленточники. Либо это угрозы безопасности жизни президента дружественной нам страны. Поэтому искать здесь какие-то скрытые мотивы, которые связаны с тем, что Вучич проводит по отношению к Москве политику двойных стандартов, я думаю, не стоит. Этот политик был и останется ориентированным на Россию», — подчеркнул эксперт.

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Схожего мнения придерживается политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. «Нет какой-то критической необходимости, чтобы спектакли устраивать Александру Вучичу. Он все-таки политик, прошедший множество конфликтов, и прекрасно отдает себе отчет в том, что может себе позволить, а что нет. Поэтому не вижу здесь какой-то примитивной уловки с его стороны. Я даже думаю, не было ли каких-то попыток повлиять на его здоровье в ходе поездки? Враждебных попыток, например вирусов каких-нибудь», — предположил специалист в беседе с 360.ru. Он призвал помочь Вучичу в лечении.

Бессмысленно фантазировать, надо помочь быстро поправить здоровье Александру Вучичу. Он нужен своему народу, стране в первую очередь. И кроме того, он нужен в Москве 9 Мая. Так что если есть необходимость оказать ему медицинскую поддержку, она должна быть оказана. Сергей Станкевич политолог

Вслед за Вучичем заболел Фицо, следующий — Орбан? Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, год назад ставший жертвой покушения, тоже почувствовал себя плохо. В последние дни он неоднократно отменял запланированные рабочие мероприятия незадолго до их проведения. «Он начал плохо себя чувствовать еще после того покушения и ранений, которые получил», — отметили авторы материала. Фицо не присутствовал на мероприятиях, посвященных празднованию Первомая в Словакии. Премьеру не удалось осуществить свой замысел по поддержке трудящихся — он планировал провести ночную смену в роли сотрудника хлебозавода в городе Нитра, расположенном на западе страны. Также пришлось отложить его лекцию для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не предоставляют информации относительно причин внесенных изменений в рабочий график главы правительства. «Все это очень похоже на работу по одному и тому же сценарию. Где, при каких обстоятельствах, какие вещества, были ли они действительно, которые привели к тому, что здоровье этих двух политиков серьезно ухудшилось, — этим, конечно, пусть занимаются спецслужбы соответствующих стран. В целом все очень похоже на работу по единому шаблону. На очереди, получается, Виктор Орбан», — считает политолог Сипров.

Фото: IMAGO/ALEX HALADA / www.globallookpress.com

Он напомнил, что Орбан — одна из самых ярких фигур и один из лидеров европейских антиглобалистов. Плюс общий политический контекст: попытки запретить в ФРГ партию «Альтернатива для Германии», наиболее организованную политическую силу, которая может противостоять консолидации евроатлантистов, добавил политолог. Все это не очень радостные новости к 80-летию разгрома гитлеровской Германии на фоне милитаризации Европы и, как следствие, ее фашизации.