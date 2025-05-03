Лидер Сербии внезапно заболел: правда — или предлог не поехать на парад в Москву?
Политолог Сипров: Вучича и Фицо могли отравить
Сербский президент Александр Вучич внезапно почувствовал недомогание во время визита в США, и это — накануне запланированной поездки в Москву на парад Победы. Вслед за главой республики самочувствие ухудшилось у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Что происходит с лидерами дружественных России европейских стран — в материале 360.ru.
Что известно о состоянии здоровья Вучича
Из-за внезапного недомогания президенту Сербии пришлось вернуться из Флориды в Белград, не дождавшись аудиенции у американского лидера Дональда Трампа. Вучич отменил встречи с деловыми кругами, диаспорой и лоббистами сербских интересов в Республиканской партии.
«Вучичу стало плохо в ходе посещения США, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», — передает РТС.
О диагнозе сербского лидера пока ничего не известно. Вучич планировал визит в Москву 9 мая, где он должен был присутствовать на параде Победы. Стоит отметить, что власти ЕС яростно выступали против поездки президента в Россию.
При этом буквально пару дней назад Вучич в очередной раз заявил, что от визита в Москву он не откажется: дал обещание Владимиру Путину.
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Вучича отравили?
Эксперты считают, что Вучич вряд ли прикинулся больным, чтобы найти предлог отказаться от визита в Россию. Более правдоподобная версия — отравление.
«Нормальная практика, традиционная для лидеров-евроатлантистов. В Великобритании работает огромная лаборатория, которая занимается разработкой в том числе ядов. <… > Все больше и больше информации, которая свидетельствует о том, что Вучича все-таки отравили в ходе его визита в Соединенные Штаты и он был вынужден прервать свой визит», — не исключил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.
Версию об отравлении также высказал профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале.
«Отравили, что ли?» — задался вопросом политолог.
Политические мотивы
Сипров также допустил, что в болезни президента Сербии могут крыться политические мотивы.
«Но это мотивы, связанные с массовыми беспорядками, которые в Сербии устраивают тамошние белоленточники. Либо это угрозы безопасности жизни президента дружественной нам страны. Поэтому искать здесь какие-то скрытые мотивы, которые связаны с тем, что Вучич проводит по отношению к Москве политику двойных стандартов, я думаю, не стоит. Этот политик был и останется ориентированным на Россию», — подчеркнул эксперт.
Схожего мнения придерживается политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
«Нет какой-то критической необходимости, чтобы спектакли устраивать Александру Вучичу. Он все-таки политик, прошедший множество конфликтов, и прекрасно отдает себе отчет в том, что может себе позволить, а что нет. Поэтому не вижу здесь какой-то примитивной уловки с его стороны. Я даже думаю, не было ли каких-то попыток повлиять на его здоровье в ходе поездки? Враждебных попыток, например вирусов каких-нибудь», — предположил специалист в беседе с 360.ru.
Он призвал помочь Вучичу в лечении.
Бессмысленно фантазировать, надо помочь быстро поправить здоровье Александру Вучичу. Он нужен своему народу, стране в первую очередь. И кроме того, он нужен в Москве 9 Мая. Так что если есть необходимость оказать ему медицинскую поддержку, она должна быть оказана.
Сергей Станкевич
политолог
Вслед за Вучичем заболел Фицо, следующий — Орбан?
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, год назад ставший жертвой покушения, тоже почувствовал себя плохо. В последние дни он неоднократно отменял запланированные рабочие мероприятия незадолго до их проведения.
«Он начал плохо себя чувствовать еще после того покушения и ранений, которые получил», — отметили авторы материала.
Фицо не присутствовал на мероприятиях, посвященных празднованию Первомая в Словакии. Премьеру не удалось осуществить свой замысел по поддержке трудящихся — он планировал провести ночную смену в роли сотрудника хлебозавода в городе Нитра, расположенном на западе страны.
Также пришлось отложить его лекцию для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не предоставляют информации относительно причин внесенных изменений в рабочий график главы правительства.
«Все это очень похоже на работу по одному и тому же сценарию. Где, при каких обстоятельствах, какие вещества, были ли они действительно, которые привели к тому, что здоровье этих двух политиков серьезно ухудшилось, — этим, конечно, пусть занимаются спецслужбы соответствующих стран. В целом все очень похоже на работу по единому шаблону. На очереди, получается, Виктор Орбан», — считает политолог Сипров.
Он напомнил, что Орбан — одна из самых ярких фигур и один из лидеров европейских антиглобалистов. Плюс общий политический контекст: попытки запретить в ФРГ партию «Альтернатива для Германии», наиболее организованную политическую силу, которая может противостоять консолидации евроатлантистов, добавил политолог.
Все это не очень радостные новости к 80-летию разгрома гитлеровской Германии на фоне милитаризации Европы и, как следствие, ее фашизации.