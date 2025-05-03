Премьер Словакии отменил рабочую программу из-за проблем со здоровьем

Tvnoviny: Фицо в последние дни несколько раз отменил рабочую программу

Переживший год назад покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо в прошедшие дни несколько раз в последний момент отменил рабочую программу. Об этом сообщил портал Tvnoviny .

В частности, политик отказался от участия в мероприятиях по случаю Первомая в Словакии. Фицо также не смог выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену в качестве рабочего на хлебозаводе в городе Нитра на западе республики.

Кроме того, офис Фицо перенес его лекцию для студентов Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не информируют о причинах изменений в программе главы правительства.

Журналисты отметили, что причиной могут стать серьезные проблемы со здоровьем Фицо, возникшие после покушения в мае 2024 года. Премьер недавно также отказался от участия в телепрограмме с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, посетившим Словакию.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич из-за проблем со здоровьем свернул рабочую поездку в США.