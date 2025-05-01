01 мая 2025 18:38 Вучич решился ехать в Москву на 9 Мая вопреки угрозам от ЕС Фото: Soeren Stache/dpa / www.globallookpress.com
Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал критику и угрозы со стороны стран Евросоюза и решил поехать на парад Победы в Москве. Об этом сообщила газета
«Вечерне новости».
Сербский лидер выразил готовность принять любые санкции из-за визита в Москву. Он напомнил, что уже пообещал гражданам своей страны и президенту Владимиру Путину приехать на 9 Мая и не изменит решение.
«Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем», — подчеркнул Вучич.
Ранее
с угрозами в адрес сербского президента выступила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщил RT. Она предупредила Вучича, что поездка в Москву осложнит прием республики в Евросоюз.
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