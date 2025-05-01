Вучич решился ехать в Москву на 9 Мая вопреки угрозам от ЕС

Президент Сербии Александр Вучич проигнорировал критику и угрозы со стороны стран Евросоюза и решил поехать на парад Победы в Москве. Об этом сообщила газета «Вечерне новости» .

Сербский лидер выразил готовность принять любые санкции из-за визита в Москву. Он напомнил, что уже пообещал гражданам своей страны и президенту Владимиру Путину приехать на 9 Мая и не изменит решение.

«Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем», — подчеркнул Вучич.

Ранее с угрозами в адрес сербского президента выступила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщил RT. Она предупредила Вучича, что поездка в Москву осложнит прием республики в Евросоюз.