Отмену встреч Вучича в США связали с отравлением
Политолог Баширов не исключил отравление президента Сербии Вучича
Президента Сербии Александра Вучича могли отравить во время поездки в США. Об этом заявил профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что сербский лидер неожиданно заболел прямо перед поездкой в Москву на парад Победы.
«Отравили, что ли?» — задался вопросом политолог.
Вучич почувствовал недомогание, когда был во Флориде, где собирался провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Он отменил все запланированные в США встречи и вернулся в Сербию.
Ранее президент Сербии сообщил, что приедет в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны Евросоюза. Он подчеркнул, что дал обещание посетить парад Победы и не возьмет своих слов назад.