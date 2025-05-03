Отмену встреч Вучича в США связали с отравлением

Президента Сербии Александра Вучича могли отравить во время поездки в США. Об этом заявил профессор ВШЭ Марат Баширов в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что сербский лидер неожиданно заболел прямо перед поездкой в Москву на парад Победы.

«Отравили, что ли?» — задался вопросом политолог.

Вучич почувствовал недомогание, когда был во Флориде, где собирался провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Он отменил все запланированные в США встречи и вернулся в Сербию.

Ранее президент Сербии сообщил, что приедет в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны Евросоюза. Он подчеркнул, что дал обещание посетить парад Победы и не возьмет своих слов назад.