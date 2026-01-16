«Ледяной червь» гложет Трампа: как в Гренландии хотели спрятать ядерку для удара по СССР

Требования президента США Дональда Трампа передать Гренландию под контроль Вашингтона пока остаются пугающей риторикой. Но полвека назад американцы действовали радикальнее и без лишних слов. Под ледяной шапкой острова они построили секретную базу Camp Century под предлогом проведения научных исследований. Все это было прикрытием проекта Пентагона «Ледяной червь» для размещением ядерных ракет для удара по СССР.

База подо льдом

Соглашение о совместной обороне Гренландии силами НАТО власти США и Дании подписали в 1951 году. Документ дал право американцам использовать территорию острова для строительства военных баз, чем они воспользовались в полной мере. Американские военные построили в Гренландии три военно-воздушные базы: Нарсарсуак, Содерстром и Туле, которые использовались для дозаправки стратегических бомбардировщиков средней дальности. Кроме того Штаты развернули на острове радиолокационные станции, которые должны заблаговременно предупреждать о запуске Советским Союзом ядерных ракет. Место для строительства подледного лагеря Camp Century инженерный корпус лагеря США выбрали в 270 километрах от базы Туле. Во льду и снегу военные вырыли глубокие траншеи, которые перекрыли металлическими арками и засыпали снегом.

Фото: NASA

Всего подледный лагерь состоял из 26 тоннелей общей протяженностью чуть более трех километров. Там установили деревянные домики-общежития, общую кухню, отдельный кафетерий, больницу, прачечную, центр связи, зал для отдыха, часовню, парикмахерскую и даже кинотеатр и библиотеку. Водой базу обеспечивала пробуренный во льду колодец, а тепло и электричество вырабатывал портативный ядерный реактор PM-2. Его установили в 1960 году. «Мы приняли все меры предосторожности, описанные в инструкциях, и даже те, которых там не было, чтобы убедиться, что это сработает с первого раза», — рассказывал принимающий участие в строительстве Camp Century Джим Барнетт.

Официально лагерь называли научным и никак не скрывали. Туда даже привозили журналистов, чтобы показать им, как армейский центр полярных исследований намерен изучать вечную мерзлоту. Несколько открытий там действительно сделали, пробурив лед до грунта и взяв образцы сохранившейся там микрофлоры, которой насчитывается более 100 тысяч лет. Но все это было только прикрытием.

Секретный план «Ледяной червь»

Фото: U.S. Department of War

Строительство и работа подледной базы Camp Century входило в секретный план Пентагона под кодовым название «Ледяной червь». Он предусматривал расширение площади тоннелей до более чем 83 тысяч квадратных километров, что в три раза превышает площадь всей Дании. В выкопанных траншеях военные планировали разместить до 600 двухступенчатых ракет «Айсмен»(модифицированная версия МБР «Минитмен») на расстоянии 6,5 километров друг от друга и построить 60 центров управления запуском. Обслуживанием этого арсенала должны заниматься 11 тысяч солдат, которым пришлось бы все время находиться подо льдом. Ракету «Айсмен» с дальностью полета более 5000 километров разработали в рамках проекта для поражения целей в Советском Союзе. О плане «Ледяной червь» власти Дании ничего не знали. Соглашение о совместной обороне давало право США только на строительство военных баз, но не нар размещение ракет. В 1958 году датский премьер-министра Ханс Кристиан Хансен даже отмечал, что Гренландия не стала местом размещения ядерного вооружения, чтобы не усиливать эскалацию.

Почему план «Ледяной червь» провалился

Пентагон в те годы рассматривал несколько вариантов использования оружия сдерживания и «Ледяной червь» стал одним из многих. Военные были убеждены, что модифицировать ракеты «Минитмен» для использования в чрезвычайно холодных условиях очень дорого. Кроме того поддерживать связь расположенными подо льдом с центрами управления запуском сложно. Окончательной точкой в завершении проекта стало то, что лед Гренландии оказался подвижным. Рисковать размещением сотен ядерных ракет в тоннелях, которые могут обрушиться в любой момент, американские военные не стали.

Фото: U.S. Department of War

«Ледяной червь» закрыли в 1963 году. Солдат и оборудование из лагеря Camp Century вывезли спустя три года. Выстроенные тоннели быстро обрушились и лагерь оказался погребен под толстым слоем льда. Проект оставался строго засекреченным до 1997 года, когда Датский институт международных отношений раскрыл все документы о подледном городке Camp Century.

Что сейчас происходит с секретной военной базой Camp Century

В апреле 2024 года запущенный НАСА самолет со специальным радаром обнаружил следы заброшенного лагеря на севере Гренландии. За много лет тоннели ушли на глубину в 30 метров. Специалисты отметили, что наткнулись на лагерь совершенно случайно, так как основной целью была проверка радара для изучения внутренних слоев ледяного покрова. Но полученные ими данные оказались важными. Американские военные после ухода из базы оставили на базе почти 152 тонны радиоактивных отходов от работающего на Camp Century ядерного реактора. В те годы о глобальном потеплении никто не думал.

Фото: U.S. Department of War

Кроме того подо льдом остались сточные воды, промышленные химикаты и даже вода, которая использовалась для охлаждения реактора. Ученые предупредили, что риск попадания опасных отходов в окружающую среду из-за таяния льдов весьма значительный. Согласно исследованию, проведенному исследовательской группой CIRES в 2016 году, на большинстве бывших военных объектов в Арктике провели работы по очистке. Но про находящуюся подо льдом базу Camp Century все забыли.

У США новые виды на Гренландию

На этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с главой госдепартамента Марко Рубио провели переговоры с министром иностранных дел Дании Ларсом Локке Расмуссеном и министром независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт. Они приехали в Вашингтон, чтобы добиться конкретики от американской администрации о планах на остров и получить гарантии, что военного захвата не произойдет. По итогам встречи Расмуссен заявил, что переговоры его разочаровали. Он подчеркнул, что фундаментальные разногласия преодолеть не удалось, как и поколебать позиции США. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт не сдержала эмоций и заплакала перед журналистами, когда давала комментарий по итогам переговоров. Она пояснила, что так и не получила гарантий от представителей Белого дома о возможности для жителей острова жить в безопасности. Агентство Bloomberg рассмотрело несколько сценариев дальнейших попыток США взять Гренландию под контроль. Покупку журналисты исключили сразу, так как это запрещает датская конституция. Этот вариант возможен, если территория получит независимость и решит продаться сама.

Фото: Stefan Huwiler / www.globallookpress.com

Предложение европейских лидеров по милитаризации Гренландии для ответа на аргументы Трампа об угрозах со стороны России и Китая провалились. На остров прибыли всего 30 военных. Гренландия может предложить президенту США доступ к своим минеральным ресурсам в обмен на гарантии безопасности и размещение дополнительных американских сил. Это самый вероятный вариант, который устроит Трампа. Также есть сценарий, что после отделения от Дании Гренландия заключит с США соглашение об ассоциации. Формально остров останется под собственным управлением, но в юрисдикции Вашингтона по образцу Американского Самоа. Также США могут использовать соглашение 1951 года, максимально увеличивает военное присутствие, для взятия остров под собственное управление. Силовой захват острова журналисты назвали самым невероятным, но отказываться от него не стали.