Страны НАТО насобирали 30 военных для защиты Гренландии от Трампа

Европейские страны - участницы НАТО готовы направить чуть более 30 военных в Гренландию по просьбе Копенгагена, чтобы защитить остров от США. Подсчет сделало РИА «Новости» .

В среду датские вооруженные силы объявили об усилении своего присутствия на этой территории. Они будут работать вместе с союзниками по НАТО и активизируют тренировки на острове. Семь европейских стран блока сообщили о готовности направить военных. В ближайшее время в Гренландию прибудут 34 солдата.

По решению Парижа и Берлина в Гренландию отправляются крупные группы. Французские СМИ сообщили о прибытии 15 человек. Президент Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшие дни туда прибудут дополнительные наземные, морские и воздушные силы.

Германия направила в Данию 13 военных. Они вместе с коллегами из других стран обычным рейсом полетят на территорию, которая так привлекает США.

Другие страны НАТО, присоединившиеся к этой инициативе, отправляют небольшое количество военных. Норвегия и Финляндия планируют направить по два офицера. Великобритания и Нидерланды — по одному военнослужащему.

Накануне министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт разрыдалась после встречи с представителями Белого дома в Вашингтоне. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон заявил, что вторжение США в Гренландию может стать причиной импичмента президента Дональда Трампа.

По его мнению, вторжение в страну-союзника стало бы тотальной ошибкой.