NASA обнаружило в Гренландии секретную базу проекта «Ледяной червь»

Специалисты NASA нашли в пустошах северной Гренландии заброшенную военную базу. Об этом сообщил сайт NASA Earth Observatory.

Объект обнаружил оснащенный специальным радаром самолет, который летал в 240 километрах от космической базы Питуффик. Специалисты изучали толщу льда и заметили сеть тоннелей, расположенных на глубине 30 метров.

«Мы поначалу даже не знали, что это», — отметил один из ученых.

Это была американская военная база, которую строили в конце 1950-х в рамках секретного проекта «Ледяной червь». Объект представлял собой подземный город, который обеспечивался электроэнергией за счет атомного реактора. Проект «Ледяной червь» закрыли в 1967 году, и база ушла под толщи льда.

Ранее итальянские ученые нашли разветвленную систему туннелей под храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Они привели исследователей к остаткам римского святилища. По мнению специалистов, римляне возвели храм в ходе восстания иудеев в 66-73 годах нашей эры.