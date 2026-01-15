Глава МИД Гренландии заплакала после визита в Белый дом

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт разрыдалась после встречи с представителями Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщила радиостанция KNR .

«Моцфельдт во время интервью расплакалась. После встречи, за которой внимательно следили СМИ всего мира. Вивиан вышла в прямой эфир, эмоции сдержанного и опытного политика выплеснулись наружу», — отметили авторы материала.

В интервью с журналистами Моцфельдт рассказала, что дипломатическое ведомство активно работало над подготовкой к встрече и созданием для гренландцев возможности «жить в безопасности».

Встреча глав МИД Гренландии и Дании в Белом доме с госсекретарем США Марко Рубио прошла 14 января и завершилась спустя всего 1,5 часа. Позицию американской стороны по аннексии острова изменить не удалось, констатировал глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен.