Сегодня 14:44 Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО Американист Ордуханян: генсек НАТО — абсолютно репрезентативная должность 1 0 0 Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Новым главой НАТО стал премьер Нидерландов Марк Рютте. Он давний игрок на политической сцене Евросоюза и успел хорошо зарекомендовать себя перед США критикой России и дружбой с Украиной. За верность курсу политик получил синекуру — ведь ему не придется ничего решать, а только озвучивать команды из-за океана.

Марк Рютте — новый генсек НАТО Генеральным секретарем НАТО в ближайшие пять лет будет 57-летний Марк Рютте. За него проголосовали послы 32 государств — членов альянса. Такой выбор нельзя назвать неожиданным: еще год назад кандидатуру премьер-министр Нидерландов называли наиболее вероятной. К обязанностям генсека он приступит с октября, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга.

Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) с преемником / Eric Lalmand / Global Look Press

Именно Рютте был фаворитом Соединенных Штатов, а голос американцев тут решающий. Считается, что таким образом они хотят наладить пошатнувшиеся отношения с НАТО. Назначение нового человека — чистая формальность: Рютте будет просто озвучивать решения США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что кто бы ни возглавлял Североатлантический альянс, он остается враждебным Москве. Едва ли новый генсек способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО. На сегодня она одна — стратегическое подавление России.

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Кто такой Марк Рютте: краткая биография Отец будущего политика, Исаак Рютте, был торговцем. Сперва он женился на Петронелле Диллинг. Семья жила в Индонезии (в те времена — колонии Нидерландов), но когда ее захватила Япония, женщина оказалась в лагере для интернированных на Яве и умерла там в 1945 году.

Интересно Это были японские лагеря пассивного уничтожения. Из-за недостатка и лекарств там умерло огромное число людей. В последний год к этому добавились издевательства начальника лагеря Кенити Соне: он приказывал брить женщинам и детям головы за малейшие провинности, избивать их, заставлял часами стоять под палящим солнцем. После войны Соне попытался спасти от расстрела голландский генерал-лейтенанта Хубертус ван Мук, хотя его жена была одной из пленниц лагеря. Трибунал к военному не прислушался. Это были японские лагеря пассивного уничтожения. Из-за недостатка и лекарств там умерло огромное число людей. В последний год к этому добавились издевательства начальника лагеря Кенити Соне: он приказывал брить женщинам и детям головы за малейшие провинности, избивать их, заставлял часами стоять под палящим солнцем. После войны Соне попытался спасти от расстрела голландский генерал-лейтенанта Хубертус ван Мук, хотя его жена была одной из пленниц лагеря. Трибунал к военному не прислушался.

Рютте-старший женился на свояченице, которая была младше его почившей жены на 13 лет. Они перебрались в Гаагу и жили там, воспитывая восьмерых детей от обоих браков. Седьмой сын Марк мечтал стать пианистом. Однако по окончании школы отправился в Лейденский университет изучать историю. Именно студенческие годы стали трамплином для Марка Рютте в политике. Он вступил и принимал активное участие в молодежной организации Народной партии за свободу и демократию. Впоследствии молодой человек совмещал работу и партийную деятельность, в итоге добившись поста лидера.

Фото: Марк Рютте, 2006 год / Викимедиа

Первую правительственную должность Рютте занял в 2002 году, когда стал государственным секретарем в Министерстве социальных дел и занятости (нидерландский аналог соцзащиты). Он два года отвечал за муниципальное благосостояние, безопасность и гигиену труда. После, до 2006-го, Рютте трудился госсекретарем по образованию, культуре и науке, затем его избрали в парламент, и политик вошел в Палату представителей. Его партия щедро обещала сократить государственные расходы и снизить пособия для иммигрантов, дабы побороть последствия экономического кризиса. Люди поверили. Правда, аналитики углядели в заявлениях Рютте откровенную кальку с британского экс-премьера Маргарет Тэтчер. Но это не помешало ему в 2010 году стать новым главой правительства Нидерландов. Политик намеревался сократить дефицит бюджета, повысить пенсионный возраст на один год, ужесточить правила иммиграции в королевство.

Фото: Марк Рютте, 2013 год. Thierry Monasse / Global Look Press

Что назначение Рютте значит для России Рютте проявил себя как поистине непотопляемый политик. Он удержался после отставки нескольких правительств, скандала с детскими пособиями, массовых (по меркам Нидерландов) протестов во время пандемии. Многие политики уходили в отставку, но не премьер-министр, которому откровенно благоволили в ЕС. И Рютте отвечал Евросоюзу взаимностью, ловко улавливая нужное направление ветра: уже 24 февраля 2022 года он заявил, что необходимы ввести личные санкции против российского президента Владимира Путина и членов правительства, а также немедленно дистанцироваться от России.

Интересно Когда Рютте сообщил о притязаниях на пост генсека НАТО, его соотечественники тут же пошутили, что «премьер-министр этой страны последние 211 лет» просто не смог найти себе женщину на родине, вот и хочет ехать на поиски в Брюссель. К слову, Рютте действительно холостяк, но, в отличие от своего старшего и уже покойного брата, не гей. Когда Рютте сообщил о притязаниях на пост генсека НАТО, его соотечественники тут же пошутили, что «премьер-министр этой страны последние 211 лет» просто не смог найти себе женщину на родине, вот и хочет ехать на поиски в Брюссель. К слову, Рютте действительно холостяк, но, в отличие от своего старшего и уже покойного брата, не гей.

Политик вообще сделал себе неплохое реноме на яростной критике России. «Поражение Москвы на поле боя жизненно важно для обеспечения мира в Европе», — цитировал Reuters Рютте. Он также заявлял, что «много разговаривал с этим человеком [Путиным], и он не сильный человек, он не сильный парень». Журналисты называли Рютте одной из главных движущих сил европейской военной помощи Украине. Неудивительно, что во время прошлогоднего визита в Киев политика наградили Орденом князя Ярослава Мудрого I степени за «поддержку независимости и территориальной целостности».

Фото: Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский во время селфи с раненым моряком, Одесса, 13 октября 2023 года. Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Global Look Press

Что решает генсек НАТО. Должность птицы-говоруна Если отследить назначения на пост генерального секретаря НАТО, можно заметить, что редко выдвигают человека из крупной капиталистической страны вроде Соединенных Штатов или Великобритании, отметил в разговоре с 360.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Чаще всего эта должность отдается «мелким сошкам» вроде Люксембурга, Голландии, Дании, Норвегии. Это уже само по себе говорит, что генсек альянса — абсолютно репрезентативная должность, он ничего не решает внутри своей организации. Это делает главнокомандующий, который практически всегда — американский генерал. Рафаэль Ордуханян

По словам американиста, нынешняя роль Рютте — политическая «птица-говорун» наподобие пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер: просто будет озвучивать то, что сказали. Поэтому должность генсека не стоит преувеличивать, он никогда не позволит себе сказать что-то вразрез, допустим, с госсекретарем США и главой МИД Великобритании.

Фото: Global Look Press

«Единственное, чем отличаются руководители альянса, — риторикой: насколько каждый из них вербализирует идею, которую ему заранее приготовили и от которой он никогда не отойдет. Курс НАТО сейчас понятен, он нацелен на конфронтацию», — подчеркнул Ордуханян.

Что будет с НАТО при Трампе Некоторые незначительные изменения в альянсе могли бы произойти в случае избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа, уточнил американист. Но не стоит питать иллюзий: все оппоненты и так критикуют политика за то, что он якобы хоронит НАТО.

Фото: Еще премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и еще президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете в Вашингтоне, 18 июля 2019 года. Olivier Douliery/CNP/AdMedia / Global Look Press

Поэтому на предстоящих дебатах Трамп наверняка скажет много добрых слов в адрес альянса, заверит, что он только «за» североатлантическое единство, предположил Ордуханян. Следовательно, ситуация с НАТО едва ли сильно изменится даже после выборов в США. «Не хочу никого пугать, но именно Трамп — тот человек, который может привести к открытой конфронтации НАТО и России. А возможно, НАТО и Китая. Это будущее, с которым мы должны считаться», — заключил собеседник 360.ru.