Стало известно, изменит ли новый генсек риторику НАТО по отношению к России

Риторика НАТО по отношению к России, вероятно, не изменится после назначения нового генсека альянса Марка Рютте. Об этом заявил пресс-секретарь презмдента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его мнению, альянс остается вражеским для России.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО. В настоящий момент и страны — члены альянса под непосредственным руководством США, и весь Североатлантический альянс работают с целью стратегического подавления России», — процитировали представителя Кремля «Известия».

Похожего мнения придерживается депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. В беседе с РИА «Новости» он отметил, что «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил агентству, что у руководства НАТО «нет своей роли» — оно лишь обслуживает интересы США, так что, по сути, не так важно, кто стоит во главе альянса.

Генсеком НАТО стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. За него проголосовали послы 32 государств альянса.