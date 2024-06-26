Генсеком НАТО стал экс-премьер премьер Нидерландов

Бывшего премьера Нидерландов Рютте назначили на пост генсека НАТО

Zhao Dingzhe/XinHua
Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте утвердили на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом сообщило Agence France-Presse.

За кандидатуру Рютте проголосовали послы 32 государств НАТО. Пост генсека экс-премьер Нидерландов будет занимать следующие пять лет.

Агентство Reuters предположило, что Рютте выбрали из-за того, что над отношениями НАТО и США «нависла угроза». Издание также назвало назначение экс-премьера «формальностью».

«Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост — президент Румынии Клаус Йоханнис — объявил на прошлой неделе, что он вышел из гонки», — добавили в агентстве.

Ранее о возможном назначении Рютте заявлял действующий на тот момент генсек альянса Йенс Столтенбрег. Он назвал нидерландского политика сильным кандидатом, который имеет большой опыт.

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