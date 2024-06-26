Политолог Шаповалов заявил, что новый генсек НАТО Рютте — абсолютно системный игрок

Утвержденный в качестве нового генсека НАТО Марк Рютте стал абсолютно ожидаемой кандидатурой. Таким мнение с RT поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

По его словам, Рютте можно назвать целиком и полностью системным игроком. Поэтому ждать от него каких-то изменений не придется.

«В данном случае речь идет о том, что Марк Рютте будет озвучивать те решения, которые будут приняты Соединенными Штатами при определенных консультациях со своими ключевыми союзниками, такими как Великобритания», — отметил политолог.

Он добавил, что должность генсека НАТО — техническая и даже формальная, поэтому нет особой разницы, кто ее занимает.

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