13 февраля 2025 18:55 Мистер Биткоин вернется в Россию. Кто такой Александр Винник и что известно о его деле 0 0 0 Фото: Александр Винник. Nicolas Economou / Global Look Press Мир

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Россиянина Александра Винника, которого обвиняли в мошенничестве и кибервымогательстве сразу две страны, скоро вернут в Россию. Дома его восьмой год ждут двое детей и престарелая мать. Все, что известно о деле Мистера Биткоина, — в материале 360.ru.

Обмен Фогеля на Винника Власти США в рамках обмена заключенными освободят соучредителя биткоин-биржи BTC-Е Александра Винника. Ранее из России на родину вернулся американец Марк Фогель, которого осудили на 14 лет колонии строгого режима за хранение и контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Пока россиянин был в заключении, его жена Александра Шевченко скоропостижно умерла от рака. Двоих детей взяла на воспитание престарелая мать айтишника Вера Винник. Она все эти годы не оставляла надежду увидеть сына и писала прошения об экстрадиции. Адвокат Винника рассказал RT, что во время «транзита», то есть передачи задержанного от одной организации к другой (будь то миграционная служба, транспортные агенты или управление федеральных маршалов), связи с ним нет: данные о перемещении не раскрывают.

Фото: Александр Винник с полицейским конвоем. Nicolas Economou / Global Look Press

Кто такой Александр Винник Биография Александр Винник родился в августе 1979-го в городе Кургане. По окончании средней школы отправился в Москву. Насчет поступления в вуз никаких точных сведений нет, зато известно, что в столице вчерашний школьник начал работать над сайтом о праздничных датах и торжествах в различных странах. Постепенно Виник занялся обслуживанием транзакций между различными электронными платежными системами — барыши приносили комиссионные за сделки. Так айтишник заинтересовался биткоинами и устроился на интернет-биржу BTC-Е. Ее основатели представлялись выпускниками «Сколково», больше о них ничего не было известно. Площадка быстро набрала популярность и получила статус одного из крупнейших проектов в мире. Виник даже получил прозвище — Мистер Биткоин. Проблемы начались в 2016 году: Приморский районный суд Санкт-Петербурга внес сайт в число запрещенных. Биржу попытались было «переселить» по новому адресу, но скоро и там все заглохло.

Фото: Полицейские ведут Александра Винника (в центре) в здание суда в Салониках, 4 октября 2017 года. Nicolas Economou / Global Look Press

За что арестовали Винника Летом 2017-го Винник отправился отдыхать в Грецию, где его и арестовали. Россиянина посадили в СИЗО Салоников и обвинили в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через криптобиржу BTC-Е., а также распространении вируса-вымогателя Locky, который нанес значительный ущерб французским компаниям. Итак, Франция выдвинула обвинения в вымогательстве и мошенничестве. Но Винник по-прежнему сидел в Греции. Объявлял голодовки и требовал, чтобы его отпустили под домашний арест из-за ухудшения здоровья. Российские власти тоже требовали вернуть своего гражданина, но все было впустую.

Фото: Александр Виник, Афины, 5 апреля 2019 года. Georgios Zachos / Global Look Press

Наконец, в январе 2020-го Винника отправили во Францию. Только через год уголовный суд Парижа назвал россиянина «пиратом международного уровня» и приговорил к пяти годам тюремного заключения и штрафу 100 тысяч евро. С учетом отсидки в предварительном заключении и правил УДО Винника освободили в июне 2022 года. Однако «освободили» — это громко сказано. В начале августа россиянина уже везли спецбортом в Грецию, откуда в тот же день на частном самолете экстрадировали в США, Доставили в Бостон, затем переправили в Сан-Франциско. Подсудимого грозили посадить в тюрьму лет на 200. Два года добивались признания вины в рамках сделки с прокуратурой — и добились.

Интересно Мать Винника рассказывала российским СМИ, что ее сына содержат в жутких условиях, притом что он не один год находится в тюрьме без судебного решения о виновности. Спасали редкие передачи от адвоката и работа в прачечной, где паек был немного лучше. Мать Винника рассказывала российским СМИ, что ее сына содержат в жутких условиях, притом что он не один год находится в тюрьме без судебного решения о виновности. Спасали редкие передачи от адвоката и работа в прачечной, где паек был немного лучше.

Приговор собирались вынести в июне 2025 года. Говорят, Винника хотели вернуть в Россию в рамках большого обмена в августе 2024-го, но не срослось. Теперь Госдепартамент США официально заявил, что прекращает уголовное дела против айтишника и в ближайшее время передаст его на родину.