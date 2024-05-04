Арестованный в США россиянин Винник признал вину в ходе сделки с прокуратурой | 360°

Мир 04 мая 2024, 00:42 Арестованный в США россиянин Винник признал вину в ходе сделки с прокуратурой РИА «Новости»

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Арестованный в Америке россиянин Александр Винник признал вину в ходе сделки с полицией. Об этом заявил его адвокат Аркадий Бух в беседе с РИА «Новости».

«Он заключил сделку о признании вины», — сказал он.

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Раньше россиянину грозило пожизненное заключение. Теперь, после сделки с прокуратурой, его ждет тюремный срок до 10 лет.

Винника арестовали в июле 2017 года в Греции по запросу американских властей. Его заподозрили в создании без лицензии криптовалют и отмывании денег. В начале 2020 года мужчину экстрадировали во Францию по 19 обвинениям. При этом суд оправдал его по всем французским обвинениям и счел виновным только по одному обвинению США.

Ранее стало известно, что Винник попросил суд отпустить его под залог. Как заявила защита мужчины, процесс существенно затянулся, поэтому его подопечный попросил установить сроки окончания досудебных процедур.

Винника не стали выпускать под залог из тюрьмы в США. В официальных документах отметили, что не могут его освободить таким способом.