В рамках обмена на Фогеля на родину вернут заключенного в США россиянина

Песков: в обмен на Фогеля на днях в РФ вернут заключенного в США россиянина

Россиянина, который находится в заключении в США, на днях вернут на родину. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Возвращение гражданина России, отбывающего наказание в одной из колоний Соединенных Штатов, пройдет в рамках обмена на американца Марка Фогеля. Об этом договорились представители российские и американских ведомств.

«Гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию», — сказал Песков.

Имя освобожденного россиянина станет известно, когда он приедет на родину. Глава МИД России Сергей Лавров добавил, что соблюдение соглашений о конфиденциальности в вопросе о том, на каких условиях произошел обмен, важно для «эффективной дипломатии».

Бывшего сотрудника американского посольства в России Марк Фогеля задержали в августа 2021 года в аэропорту Шереметьево, таможенники обнаружили в его багаже наркотические вещества. Американцу предъявили обвинение в хранении и контрабанде наркотиков в особо крупном размере, он полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Трамп заявил, что признателен российскому коллеге Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Он назвал договоренность об этом очень разумной и справедливой.