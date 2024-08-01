Арестованного в США Винника вычеркнули из списка на обмен

Мать Винника: сына вычеркнули из списков на обмен по неизвестной причине

Мать арестованного в США по обвинению в создании биржи криптовалют BTC-e Александра Винника Вера рассказала, что ее сына вычеркнули из списка на обмен заключенными по неизвестной причине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны», — сказала она.

По мнению женщины, ее сын не попал в список, потому что суд по его делу еще не прошел и официально его не признали осужденным. Вера Винник призналась, что на фоне произошедшего она сильно подавлена.

В четверг, 1 августа, состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами НАТО. В рамках обмена российская делегация передала 16 иностранных граждан.

Также в Россию вернутся 10 заключенных, среди них офицер спецслужб Вадим Красиков. Среди супруга осужденного в 2017 году хакера Романа Селезнева в комментарии 360.ru заявила, что он пока на связь не выходил.