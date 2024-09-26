На «Талибан» подадут в суд из-за дискриминации женщин

NYT: четыре страны подадут иск против «Талибана» из-за дискриминации женщин

Германия, Австралия, Канада и Нидерланды заявили, что готовы подать иск в Международный суд ООН против действующего в Афганистане движения «Талибан»* из-за дискриминации женщин. Об этом сообщила газета The New York Times .

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует обсудить этот вопрос с коллегами в рамках мероприятий Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Упомянутые страны хотят инициировать третейское разбирательство, если «Талибан»* не предпримет никаких действий для улучшения положения женщин в установленный срок. В случае необходимости также могут привлечь Международный суд ООН, расположенный в Гааге.

Четыре государства обвинили «Талибан»* в «грубых и систематических нарушениях» Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Ранее стало известно, что власти Афганистана решили отправить руководителя «Талибана»* на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.