Власти Сирии замазали Бербок на фото из Дамаска

Новые власти Сирии замазали на фотографиях с переговоров силуэт главы МИД ФРГ Анналены Бербок в постах своих социальных сетей об итогах встречи в Дамаске. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv .

Авторы статьи обратили внимание, что на совместном снимке представителей Германии и Сирии всех женщин так сильно замазали, что их невозможно узнать.

В материале также напомнили, что лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать руку Бербок при встрече.

«Новое сирийское руководство, очевидно, имеет большие проблемы в обращении с влиятельными женщинами-политиками из-за рубежа», — заявили журналисты.

Бербок посетила Дамаск с необъявленным визитом 3 января. Перед этим она призвала убрать военные базы России из Сирии. Также глава МИД ФРГ заявила, что сирийские власти должны сформировать инклюзивное правительство, которое будет в себя включать женщин и представителей этнических меньшинств.