Представители властей Сирии оставили Бербок без рукопожатия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в сопровождении своего французского коллеги Жана-Ноэля Барро прибыла с необъявленным визитом в Дамаск для переговоров с лидером новой администрации Сирии Ахмедом Аш-Шараа. Но в аэропорту встречавшие европейскую делегацию представители властей республики не стали пожимать ей руку. Внимание на это обратило РИА «Новости» .

По данным агентства, для приветствия немецкого министра члены правительственной делегации демонстративно приложили руку к сердцу. При этом сопровождавшим Бербок мужчина сирийцы сами протянули руки в знак приветствия.

Нормы ислама рассматривают рукопожатие между мужчиной и женщиной как физический контакт, который запрещен вне брачных или семейных отношений. Поэтому все сирийские чиновники приветствовали Бербок рукой у сердца, но при этом пожимали руку министру иностранных дел Франции.

По данным издания Tagesschau, главной темой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза с властями Сирии станет возобновление отношений со страной, а также решение вопроса о возвращении беженцев.

В ходе своего выступления перед полетом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что намерен призвать власти Сирии избавиться от российских военных баз. Также она добавила, что рассчитывает на то, что новые власти включат в новый состав правительства женщин и представителей этнических меньшинств.