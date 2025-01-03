Представители властей Сирии оставили Бербок без рукопожатия
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в сопровождении своего французского коллеги Жана-Ноэля Барро прибыла с необъявленным визитом в Дамаск для переговоров с лидером новой администрации Сирии Ахмедом Аш-Шараа. Но в аэропорту встречавшие европейскую делегацию представители властей республики не стали пожимать ей руку. Внимание на это обратило РИА «Новости».
По данным агентства, для приветствия немецкого министра члены правительственной делегации демонстративно приложили руку к сердцу. При этом сопровождавшим Бербок мужчина сирийцы сами протянули руки в знак приветствия.
Нормы ислама рассматривают рукопожатие между мужчиной и женщиной как физический контакт, который запрещен вне брачных или семейных отношений. Поэтому все сирийские чиновники приветствовали Бербок рукой у сердца, но при этом пожимали руку министру иностранных дел Франции.
По данным издания Tagesschau, главной темой встречи министров иностранных дел стран Евросоюза с властями Сирии станет возобновление отношений со страной, а также решение вопроса о возвращении беженцев.
В ходе своего выступления перед полетом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что намерен призвать власти Сирии избавиться от российских военных баз. Также она добавила, что рассчитывает на то, что новые власти включат в новый состав правительства женщин и представителей этнических меньшинств.