Абхазию ждут тяжелые времена? Кто и зачем устроил травлю русских и армян перед выборами

Перед началом второго тура президентских выборов в Абхазии неизвестные развернули кампанию против россиян, армян и абхазов. Предполагается, что это сделали, чтобы принудить людей отказаться от голосования. Следственный комитет России завел дело и взялся за изучение ситуации. Как в республике относятся к русскому населению и армянам и почему их стали «травить» сейчас — в материале 360.ru.

Дело о разжигании ненависти к русским в Абхазии Следователи возбудили уголовное дело по факту разжигания ненависти и вражды в отношении русских, армян и абхазов, проживающих в республике. Расследование начали на основании сообщений об угрозах применения насилия, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По данным следствия, неизвестные распространили в Сети призывы к преследованию лиц конкретных национальностей. Специалистам предстоит выяснить, кто стоит за этими действиями, а также проверить причастность подозреваемых к подстрекательству. Предварительно, «отдельные лица» призвали к преследованию русских и армян в Абхазии, чтобы вынудить эти группы людей не участвовать в выборах. СК проверит на причастность к преступлению депутата Дмитрия Ардзинбу и соучредителя ООО «Самшитовая роща» Геннадия Айбу. Также в списке — Гочи Пилия, Масик Шакрыл, Энвер Бганба и Юрий Ванаба.

Фото: РИА «Новости»

Кому выгодна травля русских и армян в Абхазии В первом туре президентских выборов в Абхазии больше всего голосов набрал пророссийский кандидат Бадра Гунба, тогда как представитель оппозиции Адгур Ардзинба проигрывает, напомнил 360.ru военный эксперт Евгений Михайлов. Последний, по словам специалиста, связан с протурецкими силами в регионе. Не исключено, что именно они помогают дестабилизировать обстановку и запугивать местное население. «Ардзинба — криминальный политик с большими связями. И все эти провокации с неоткрытием предвыборных участков в Сочи, непонятными движениями на выборных участках в самой Абхазии связаны именно с давлением команды Ардзинбы с целью выиграть выборы», — объяснил эксперт. Сейчас стоит вопрос, в какую сторону повернет Абхазия и что с этим будет делать Россия, предупредил Михайлов.

Все эти вбросы через интернет, запугивание армянской общины, запугивание русского населения, тезисы «русские — вон», «не пустим сюда русских туристов» — звенья одной цепи. Я связываю это, конечно, с желанием Ардзинбы, несмотря ни на что, победить на выборах и создать большие проблемы Москве. Нужно понимать, что некий совет старейшин сказал, что, если Ардзинба не выиграет, они возьмутся за оружие. Евгений Михайлов военный эксперт

Непростая ситуация в Абхазии может быть связана с раскачкой обстановки из-за рубежа, допустил военный эксперт. Он напомнил, что некоторые турецкие бизнесмены — потомки черкесов, которые в свое время уходили в Турцию через Сухум. «Эти потомки имеют гражданство и Абхазии, и Турции, обладают определенными финансовыми возможностями. Так что я допускаю прямое негласное участие протурецких сил в регионе. Хотя нужно понимать, что Турции сама Абхазия не нужна, только территория», — добавил Михайлов.

Фото: Адгур Ардзинба / РИА «Новости»

Как менялось отношение к русским и армянам в Абхазии В отношении к русским и армянам в Абхазии тоже сложилась непростая обстановка. «С 2000-х годов сначала говорилось о том, что, дескать, мы русских любим, вы только деньги сюда нам присылайте и так далее. И с 2000-х годов фиксируется такое понятие, я мягко скажу: „кинь русского, они лохи, пускай нас кормят“», — рассказал Михайлов. Российских бизнесменов, по его словам, «кидали на деньги» под покровительством государственных структур. Дело дошло до того, что русские стали бояться приезжать в Абхазию.

Население запугано, естественно. Сколько было случаев, когда, допустим, машины воруют. Ловят на месте преступников, тут же приезжает полиция, их отпускает. Евгений Михайлов военный эксперт

Абхазские преступники с российским гражданством скрывались в республике и их никто не выдавал, отметил Михайлов. В связи с этим в Абхазии сложилась тяжелая криминогенная ситуация. При этом большая часть населения тяготеет к России, армянская община — вся пророссийская. «Здесь связано все и с боевыми действиями против Грузии. Армяне делали свои батальоны и воевали на стороне абхазов против грузин в 90-е годы. Было некое распределение влияния в регионе, то есть ближе к России — это Гагры, Пицунда и так далее. Там, где больше всего армян, они там держат территорию. А абхазы в других районах, поэтому логично, что армянское население будет голосовать за Россию исключительно», — заявил специалист. На этом фоне запугивания в Абхазии дошли именно до армянской общины, а русских там осталось мало. «Опять же, исключительно им работа не предоставлялась. Если они работали и находился удобный абхаз, сразу меняли, просто убирали людей. <…> Вытеснение русских шло изначально», — уточнил Михайлов. В заключение он предупредил: если к власти в Абхазии не придет пророссийский кандидат, республику могут ждать тяжелые времена.

Фото: РИА «Новости»

Гунба призвал обеспечить безопасность выборов в Абхазии Кандидат Гунба встретился с соперником Ардзинбой и заявил, что необходимо обеспечить спокойные выборы, как можно скорее остановить эскалацию конфликта и сохранить единство народа. В своем Telegram-канале политик обнародовал проект договора об обеспечении безопасного голосования, который он предлагает подписать оппозиционному кандидату. «В городе Сухум состоялась встреча кандидатов в президенты Республики Абхазия Гунба Бадры Зурабовича и Ардзинба Адгура Амирановича, в ходе которой стороны выразили глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в Республике Абхазия после первого тура выборов президента», — следует из документа. Речь идет о том, что только народ Абхазии определяет свое будущее и принимает решение о том, каким оно будет. Стороны обещают принять меры для строгого соблюдения закона во время второго тура выборов. Проект пока не имеет предварительной даты подписания.