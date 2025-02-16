В Абхазии огласили итоги первого тура президентских выборов

ЦИК Абхазии огласил официальные результаты первого тура президентских выборов в республике. Об этом объявил председатель комиссии Дмитрий Маршан, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, подсчет всех бюллетеней завершили. Исполняющий обязанности главы государства Бадра Гунба набрал 46,38% голосов. На втором месте оказался лидер «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба с 36,92%.

Оба политика прошли во второй тур выборов. Планируется, что он состоится 1 марта 2025 года.

Третье место по количеству голосов в первом туре занял экс-руководитель Контрольной палаты республики Роберт Аршба (7,53%). Во второй тур он не прошел.

Ранее стало известно, что российская сторона решила не отправлять наблюдателей в Абхазию. В ЦИК России подчеркнули, что наша страна желает республике успешного проведения выборов.