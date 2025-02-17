Бастрыкин заинтересовался угрозами россиянам в Абхазии
Следственный комитет инициировал проверку из-за угроз россиянам в Абхазии
Российские правоохранители узнали о нарушении прав граждан РФ в Абхазии. В результате проверку по данному факту инициировал Следственный комитет, рассказала РИА «Новости» представитель надзорного ведомства Светлана Петренко.
Как пояснила Петренко, пресса сообщала о том, что неизвестные требовали от местных жителей, у некоторых из которых есть российское гражданство, поддерживать одного из кандидатов на выборах президента Абхазии.
Ход процессуальной проверки взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.
В Абхазии 15 февраля состоялись досрочные выборы президента. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для победы.
Второй тур в республике состоится через две недели, в него прошли исполнявший обязанности президента Бадра Гунба и министр экономики вице-премьер Адгур Ардзинба.